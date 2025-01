La Navidad, a todo tren en Langreo: «Está funcionando muy bien, hay muchísima gente»

Es una de las mayores atracciones navideñas de los últimos años en Langreo. El tren turístico que recorre durante estas fechas los distintos distritos langreanos, no da un viaje en balde. Todos los recorridos va prácticamente lleno cuando no hay que hacer cola porque el convoy arrancó con todos los asientos, medio centenar, ocupados. Es lo que ha visto estos días Eladio Llorián, uno de los conductores del tren navideño de Langreo que explica que «se hace todo lo posible para no dejar a ningún niño sin su viaje». De todos modos el recorrido no se prolonga más de 15 o 20 minutos así que la espera no es en ningún caso demasiado larga.

Eladio Llorián, a la izquierda, y Pablo Álvarez, junto al tren en la plaza del Ayuntamiento de Langreo.

«Está funcionando muy bien, hay muchísima gente», explicaba este jueves a mediodía Eladio Llorán antes de empezar a circular por Sama. En el primer viaje, el de las 12.00 horas, no se llenaron los vagones pero en los sucesivos, según iba avanzando la mañana, ya era complicado hacerse con un sitio. Aún así, todos los niños que quieran pueden hacer el recorrido

Eladio Llorián, conductor. Es gratis, como informaba el maquinista a un hombre que se acercó con su hijo a preguntar si podían subirse al trenecito.

La actividad concluye este viernes ya que las calles las tomarán los Reyes Magos con su enorme séquito. El tren estará hoy en el distrito de Ciaño y circulará de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. «Hemos tenido mucho público en todas partes, en Riaño, en Lada, en La Felguera, y suponemos que también tendremos muchos viajeros en Ciaño», explicaba el conductor.

Eladio Llorián y su compañero, Pablo Álvarez, se encargan no solo de conducir el vehículo sino de organizar la subida y bajada de los usuarios. Lo que tienen claro es que «no dejamos a nadie sin disfrutar del viaje».

El tren, de la empresa sierense Cometa Verde, lleva todas las navidades recorriendo las principales calles de todos los distritos langreanos. Son muchos los niños que quieren disfrutar del recorrido. En el primer viaje del jueves, en la plaza del Ayuntamiento, en Sama, se subieron a uno de los vagones los pequeños Aldán y Pedro, son primos e iban acompañados de los padres del mayor y de la abuela de ambos, Pili Herrera. Aldán es casi un bebé así que era su primera vez en el tren pero Pedro ya es todo un experto.

Mientras el convoy iba haciendo el recorrido por Sama, en la Plaza del Ayuntamiento se iba formando la fila para el siguiente viaje. Tuvo mucho que ver que el Príncipe Aliatar hubiese recibido a los niños en el salón de plenos. Todos los niños que salieron de entregarle su carta el emisario real se quedaron para dar un paseo en el tren.

Esta actividad se ha consolidado en los últimos años en el programa navideño de Langreo. El convoy recorre todos los núcleos urbanos del municipio para dar oportunidad a los pequeños del todo el concejo, una oportunidad que disfrutan no solo los niños, sino también los mayores, que encantados comparten asiento con los peques.

Suscríbete para seguir leyendo