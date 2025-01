Los viajeros piden trenes semidirectos para abrir el soterramiento de Langreo

El colectivo de viajeros "Asturias al tren" demanda que los trenes semidirectos en la línea de la antigua Feve Gijón-Laviana (que acortarán 35 minutos los tiempos de viaje) entren en servicio en cuanto finalicen las pruebas de circulación en el tramo del soterramiento en Langreo y se reabra el recorrido en su totalidad.

La electrificación del tramo soterrado de las vías en Langreo, prevista para hoy viernes, permitirá poner en marcha los ensayos con los convoyes en el trazado subterráneo entre Sama y La Felguera, de un kilómetro y medio de longitud aproximadamente. Esas pruebas llegan tres lustros después de que se pusieran en marcha las obras, en 2009, para eliminar el corsé férreo de la línea Pola de Laviana-Gijón a su paso por Langreo. Será necesario cortar el tráfico ferroviario durante un mes.

"Asturias al tren", la entidad que lleva años reivindicando la modificación de horarios con trenes semidirectos para hacer más competitiva la línea (una petición que ha sido asumida por Renfe y por el Principado), quiere que la medida no se demore, según expone Carlos García, su portavoz. "Pedimos que se cumpla el compromiso de que, una vez finalizadas las pruebas de tráfico ferroviario y una vez que entre en servicio de nuevo toda la línea Gijón-Laviana, se haga ya con la reforma horaria". Y añadió: " Los trenes semidirectos, en lugar de hacer 24 paradas solo van a hacer diez. Y los 90 minutos que se tarda en hacer el trayecto entre Gijón y Laviana se van a bajar a 55 minutos, lo que supone un recorte de tiempos considerable".

También reivindicó García la labor del colectivo de viajeros. "Si no fuera por ‘Asturias al tren’ no habría reforma horaria. Se va a conseguir gracias a nuestra insistencia y nuestra labor de presión. El problema de la Plataforma del Soterramiento y de los ayuntamientos es que piensan que el tren es el autobús particular de cada concejo y no es así. Si un concejo quiere un autobús particular a su medida que monte una empresa de transporte. El tren no es un medio flexible, es para masas".

"La previsión que tiene Renfe y que nos han comunicado" –prosiguió García– "es que los trenes estén circulando con viajeros en el segundo semestre de este año. Pero hay una posibilidad de que, si todas las pruebas van con rapidez, el servicio se pueda implantar antes. Y lo que esperamos es que la reforma horaria se implante ya, cuando se abra el soterramiento, y pedimos que se haga con el material que hay ahora porque los trenes nuevos no van a llegar hasta finales de 2026 o 2027".

El representantes de "Asturias al tren" hizo hincapié en que "tardar hora y media en cubrir un tramo que no llega a cuarenta kilómetros es muy difícil de entender. Y si seguimos así nos vamos a cargar la línea porque, sin pasajeros, se cerraría. Hay apeaderos que no tienen usuarios y no es lógico que los trenes paren allí constantemente, cada hora. El servicio tiene que darse con unas pautas razonables porque lo que hay ahora es completamente irracional".

Además del tiempo entre las dos cabeceras de la línea, se verá reducido el trayecto entre paradas intermedias. Así, Gijón-Noreña, pasará de 33 minutos a 26 minutos; Noreña-Carbayín, de 17 minutos a 10; Carbayín-Laviana: de 40 minutos a 20, y Noreña-Laviana, de 57 minutos a 29.

