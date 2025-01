Vox denuncia que la cabalgata de Langreo no tenía seguro

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Langreo ha denunciado que, "hasta hace escasos días", la cabalgata de Reyes carecía de un seguro de responsabilidad civil, "exponiendo tanto al Ayuntamiento como a los vecinos a un riesgo totalmente evitable". Según la formación, "esta irregularidad se corrigió en el último momento, después de que Vox revelara que la póliza aportada hasta entonces no cubría la actividad de la cabalgata".

"Advertimos de que el seguro presentado por la asociación adjudicataria a la firma del contrato estaba a nombre de una persona que no demostraba representar legalmente a la entidad, y cubría únicamente un local privado, sin ninguna mención a la cabalgata", señala Ainara García, concejala de Vox Langreo. "De no haber destapado esta chapuza, el evento del 5 de enero probablemente se habría celebrado sin cobertura adecuada, con un riesgo legal y de seguridad inaceptable", añadió la edil.

Tras la denuncia de Vox, el Ayuntamiento requirió a la asociación un seguro de responsabilidad civil válido, presentándose éste finalmente el 31 de diciembre.

Vox denuncia "una clara falta de diligencia y supervisión" por parte del Ayuntamiento, al que acusa de "jugar con la seguridad de todos al no comprobar la validez del seguro de la cabalgata desde el primer momento". Asimismo, reclama "que se depuren responsabilidades y se investigue cómo ha sido posible mantener un contrato basado en una póliza inaplicable". "No se pueden permitir improvisaciones de última hora en algo tan fundamental como la protección de un evento masivo. Exigimos explicaciones y acciones contundentes para que semejante negligencia no vuelva a repetirse", concluye la concejala.