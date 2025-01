Los Reyes Magos llegan a las Cuencas cargados de regalos y sin nada de carbón por primera vez en dos siglos

Los niños revoltosos recibieron este domingo por primera vez en muchas generaciones carbón exportado. Los Reyes Magos arribaron en las Cuencas sin tener donde recargar hulla, como venían haciendo desde hace dos siglos. Tras el reciente cese productivo del pozo Nicolasa (Mieres), ya no quedan en el territorio minas en explotación. Sus Majestades asumieron la eventualidad sin dramatismos: "Que no tengamos carbón no es un problema para los niños, ya que todos se portan bien, pero algún padre aún puede encontrarse con algún vale de carbón de China, donde siguen sacándolo a calderaos", señalaba Melchor poco antes de iniciarse la Cabalgata de Mieres. Y es que los Reyes volvieron a llenar de magia los valles mineros logrando que su presencia se manifestase al unísono en una infinidad de localidades del territorio, desde Caso a Lena, pasando por Langreo y Mieres.

Una de las carrozas en Mieres / D. M.

Aún sin carbón, los Reyes Magos si sintieron muy de cerca la minería asturiana. En Mieres, la logística de la Cabalgata volvió a recaer en los voluminosos hombros de la asociación cultural y minera Santa Bárbara. Más de una veintena de voluntarios velaron por el buen desarrollo de la marcha por las calles de la ciudad: "Lo más importante es la seguridad, que un spray o un petardo no asuste a alguno de los animales", explicaban los organizadores mientras permanecían atentos a todos los detalles. La recepción real de Mieres reunió a 410 figurantes y nueve carrozas: "Lo que más me gusta son los colores. Todo está lleno de luces y parece que todo brilla", indicaba el pequeño Adrián López mientras su madre intentaba, sin mucho éxito, que no accediera a la calzada en busca de caramelos extraviados. "El resto de niños entran", le replicaba el pequeño con un argumento tan viejo como la leyenda de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La Cabalgata de Mieres salió de las inmediaciones del estadio Hermanos Antuña, en el barrio de San Pedro, para recorrer entre una multitud las principales arterias de Mieres. Sus Majestades pasaron por las calles Llanes, Alejandro Casona, Rosalía de Castro, Ramón Pérez de Ayala, Manuel Llaneza, Teodoro Cuesta, Carreño Miranda y Numa Gilhou, donde terminó la ruta en torno a las ocho de la tarde. Posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron a los niños en el parque Jovellanos. Durante el desfile se repartieron más de una tonelada de caramelos y, entre los participantes, los más pequeños pudieron disfrutar de la presencia de caballos y ovejas que acompañarán a los Reyes Magos.

En Turón los Reyes se sintieron por momentos incluso mineros. Desfilaron bajo cuadros de galería entre el aplauso de los vecinos. "Es un bonito homenaje", destacaba un grupo valorando positivamente la iniciativa de Sotufe.

La Cabalgata de Mieres mantuvo el alto nivel de los últimos años. En esta ocasión, la meteorología fue mucho más benigna que en 2024, cuando el desfile avanzó bajo un gran aguacero. Al final este año también llovió, pero con poca intensidad y ya en la recta final de la travesía urbana. La agradable temperatura impidió, eso sí, que Melchor, Gaspar y Baltasar hicieran la parada acostumbrada en las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno antes de adentrarse en Asturias, ya que ambos equipamientos permanecen cerrados por culpa de cálido viento del sur.

Fueron miles los mierenses que ayer se echaron a la calle para seguir el paso de la espléndida cabalgata organizada por Santa Bárbara. «Nunca defrauda y está a la altura de las que se organizan en las grandes ciudades», apuntaba un grupo de vecinos cuando la comitiva enfocaba ya la calle Manuel Llaneza.

Si la asistencia de público se puede definir de multitudinaria, la participación no lo fue menos. Más de 400 figurantes se sumaron a la recepción de sus Majestades. «Yo tengo a mis nietos a caballo y a la hija en una carroza”, explicaba Joaquín Uría, conocido sindicalista local y exalcalde de Morcín. No fue el único que disfrutó como algo familiar la cabalgata. «Mi mujer y mis hijos llevan siete u ocho años participando y el mayor, aunque ya tiene trece años, sigue disfrutando de la cita», destacaba Alfredo Suárez. Hay muchas maneras de participar en la Cabalgata de Mieres. José Enrique Porrón, de Carricacho, aporta, por ejemplo, su rebaño de ovejas. «En general lo llevan bien y no se asustan con la gente», señala.

En Langreo, una madreña luminosa que portaba una estrella de Belén encabezaba el desfile real, con la carroza de Aliatar anticipando la llegada de los Reyes Magos. El emisario real tuvo que dejar de repartir caramelos en algunos tramos del recorrido para recoger al vuelo las cartas de algunos niños, y otros no tan niños, que querían añadir algún regalo de última hora a su lista de peticiones. Fue una cabalgata muy musical con la gaita y el tambor encabezando las carrozas reales y añadiendo ritmo al recorrido. No faltaron tampoco las antorchas, los legionarios romanos y las lámparas mineras y los acordes de los «Gaiteros del Carbón», que tuvieron protagonismo en la primera cabalgata sin pozos de carbón abiertos en las Cuencas.

El desfile fue seguido por numerosas personas y muchas más esperaban en las inmediaciones del Ayuntamiento la llegada de Sus Majestades de Oriente, recibidos por el alcalde, Roberto García, y por varios miembros de la Corporación. «¿Os habéis portado bien?», preguntó el regidor desde el balcón del Consistorio para calibrar las expectativas de los vecinos ante los regalos que podrían recibir. El sííííííííí fue unánime y atronador, lo que anticipaba una noche de mucho trabajo para los monarcas.

Tomó la palabra entonces Melchor, en nombre de los tres reyes, que confirmó que los langreanos y los vecinos de las Cuencas sí se han portado bien este año. «El Ayuntamiento ha tenido que ampliar las carrozas porque venimos cargadísimos de regalos y agradecimientos». Con un acento asturiano muy trabajado en una escuela de llingua de Oriente para mostrar cercanía ante los presentes, dio «les gracies» a los asistentes porque un año más nos habéis guiado con vuestra ilusión y nos habéis acogido de forma excepcional»

Melchor detalló las causas de su gratitud. «Habéis demostrado vuestra solidaridad con la gente que lo ha perdido todo, no solo por catástrofes naturales o enfermedad sino también por las consecuencias de las guerras y los conflictos. Nunca dejéis, de divertiros, de soñar y sonreír. Sabemos que este año habéis sido muy buenos, así que pronto para la cama», finalizó. Tras despedirse de la Corporación, los Reyes Magos continuaron ruta hacia La Felguera, donde ofrecieron una recepción a los niños en el teatro municipal.