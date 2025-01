Una fértil noche de Reyes: los niños de las Cuencas disfrutan de los regalos llegados de Oriente

La noche más mágica del año dio paso el día más esperado para los niños. La mañana del día de Reyes se vivió con ilusión en las Cuencas, una cita que también generó emoción entre los padres. El pequeño Pelayo Valdés madrugó muchos más de lo que en él es habitual sabedor de que bajo el árbol le esperaban los regalos. "A las nueve ya estaba en pie", explicaban al mediodía sus padres, Alan Valdés y Paula López , mientras la familia daba un paseo por el parque Aníbal Vázquez, en Mieres. "Me han traído juegos de mesa, que me gustan mucho".

Carlos Fernández y Marina Gutiérrez, en La Felguera. | D. M.

Fueron muchos los niños que este lunes quisieron estrenar sus regalos. El día arrancó al grito de "¡Han venido los Reyes!". La agenda de la jornada mantuvo un itinerario muy reconocible por repetido. De la cama al árbol de navidad, para abrir los regalos. Luego desayuno con roscón y a continuación vestirse para visitar a los abuelos y recolectar nuevos regalos.

Enol Iglesias y su padre Lluis, en el parque Jovellanos de Mieres. / D. M.

En Mieres, la mañana avanzó con las calles mojadas, pero sin presencia ya de lluvia. Enol Iglesias, de 4 años, salió a estrenar en el parque Jovellanos su patinete. "También me han traído un coche de policía", remarcaba mientras sujetaba en alto la miniatura. El pequeño consideró que el contexto requería una matización: "Yo no quiero ser policía, quiero ser electricista, como mi padre", apuntaba haciendo sonreír a su progenitor, Lluis Iglesias: "Eso lo dice ahora, ya veremos con el tiempo…". A la espera de desempeños futuros, los Reyes Magos entendieron que de momento Enol será más feliz con un coche de policía que con una pinza amperimétrica. Abierto el debate, Diego Suárez, de 6 años, renunciaba a la diplomacia familiar: "A mi me han traído una equipación de fútbol, pero voy a ser youtuber, porque mis padres son maestros y yo no quiere ir toda la vida al cole".

Arriba, Iris Gómez (Casa Antón), mostrando unos roscones. / D. M.

La estampa de niños jugando en parques, plazas y pueblos se extendió este lunes llenando de alegría cada rincón de las comarcas del Caudal y del Nalón. Carlos Fernández jugaba con su compañera Marina Gutiérrez en La Felguera: "Los Reyes se han portado bien y me han traído todo lo que pedí e, incluso, alguna cosa que no había pedido".

Cristina con su abuelo Joaquín Fernández. / D. M.

Suscríbete para seguir leyendo