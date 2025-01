El centro de personas mayores de Mieres lleva 24 años funcionando sin licencia de apertura

El centro de personas mayores de Mieres era hasta hace poco un referente con garantía de buen funcionamiento, condición que ha saltado por los aires casi de golpe. La llegada de una nueva dirección ha propiciado un grave enfrentamiento con la asociación de usuarios, que hasta ahora desempañada importantes labores de gobierno en el complejo. En este hostil contexto, están emergiendo a la superficie anomalías de notable calado que amenazan con agravar la crisis del centro, que carece de licencia de apertura pese a llevar 24 años en funcionamiento.

La asociación de usuarios afirma que lleva años demandando al Principado, sin éxito, la normalización de la obligatoria licencia de apertura. "Desconocemos los motivos por los que no se ha tramitado este indispensable permiso y, pese a nuestra insistencia, la situación se ha prolongado de manera incomprensible", señala José Antonio Álvarez, representante de los socios. El equipamiento depende directamente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y el problema se ha hecho público ahora en el marco del conflicto entre usuarios y dirección. "Pocos días antes de Nochevieja la dirección nos informó de que no se podía organizar la fiesta de despedida del año, como veníamos haciendo desde hace un lustro, debido a la falta de licencia de apertura". Esta indicación indignó a la asociación del centro, que insiste en que lleva años denunciando esta irregularidad. Su reacción fue contundente. "Informamos a la dirección de que, en tal caso, no nos quedaba más remedio que contratar a unos abogados para denunciar la situación de la instalación", apunta Álvarez. Al final los socios pudieron celebrar la despedida de 2024, pero el malestar por lo sucedido es latente.

Los usuarios señalan que el centro de personas mayores de Mieres no solo no tiene licencia de apertura casi un cuarto de siglo después de su inauguración, sino que además incumple la normativa referente a la eliminación de barreras arquitectónicas. "El acceso a numerosos espacios del inmueble debe hacerse necesariamente por escalera, algo que deja clara la desidia del Principado a la hora de cumplir la normativa en un centro social con personas mayores ", señalan los portavoces de la asociación.

El estallido del conflicto interno que ha perturbado la convivencia en el centro de mayores de Mieres se produce cuando el inmueble está próximo a cumplir 25 años. El proyecto se alumbró a finales del pasado siglo, cuando el Ayuntamiento abordó la compra y reforma del edificio llamado de "Ingeniería" y que durante décadas albergó los antiguos economatos de Hunosa en la calle Escuela de Capataces. El Consistorio abonó inicialmente cien millones de las antiguos pesetas. Además, del centro social habilitado en el flanco del edificio que mira al barrio de Oñón, estaba previsto que el amplio inmueble albergase un hospital del día, proyecto que finalmente se desechó. Se abordó una alternativa que terminó siendo la actual Casa de la Música, con una inversión inicial de un millón de euros.

El centro social ha estado funcionando más de dos décadas sin licencia de apertura. Por extraño que resulte, no se trata de una irregularidad aislada en Mieres. El matadero de ganado, por ejemplo, ha estado funcionando de forma anómala durante casi cuarenta años. La instalación localizada en Sueros inició su actividad en 1984, pero hasta 2021 no contó con respaldo normativo. La resolución del vacío reglamentario, que incluso llegó a poner en riesgo la actividad del macelo de Sueros, requirió de un farragoso trámite administrativo que se prolongó por espacio de dos años. Ahora son los usuarios del centro social los que temen que la falta de licencia pueda afectar a la intensa actividad que se desarrolla en el mismo, como ya se ha vislumbrado estas recientes fiestas navideñas.

El grave desencuentro que mantiene enfrentados a la asociación de usuarios y a la nueva dirección del centro social de personas mayores de Mieres no ha pasado desapercibido a nivel político. El gobierno local (IU) reconoce estar "preocupado" y está dispuestos a sumir un papel de mediación si es necesario. El PP de Mieres también está siguiendo el desarrollo del conflicto con atención: "Hay que buscar una solución a la actual situación y reconducir las relaciones para que el centro vuelva a funcionar correctamente y en armonía, como venía haciendo los últimos años", subrayan los portavoces municipales del PP. "Lo importante es que los vecinos del concejo disfruten de los mejores servicios y, en este caso, hay que respetar a la asociación de usuarios, que ha contribuido a que el centro sea uno de los más activos y dinámicos de la región".

Foro se muestre especialmente contundente: "Resulta incomprensible que un centro pueda estar más de veinte años funcionando sin licencia", apunta Javier Suárez Álvarez-Amandi. El dirigente del partido, tras reunirse con los usuarios, defiende que a estas alturas la única solución para normalizar la gestión del equipamiento es el "cese o dimisión" de la dirección.