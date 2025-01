El colectivo de viajeros "Asturias al tren" pide seis servicios semidirectos al día "como mínimo" entre Gijón y Laviana

El colectivo de viajeros "Asturias al tren" quiere que los trenes semidirectos en la línea de la antigua Feve Gijón-Laviana (que acortarán 35 minutos los tiempos de viaje) cubran al menos seis servicios diarios (tanto de ida como de vuelta). Así lo expuso el portavoz de la entidad, Carlos García, que aseguró que , "de lo contrario, no tendría sentido hacer una reforma de los horarios".

"Asturias al tren" es el colectivo que lleva años reivindicando la implantación de trenes semidirectos para hacer más competitiva la línea, una petición que ha sido asumida por Renfe y por el Principado. "La idea que tenía Renfe era poner en marcha dos servicios semidirectos por la mañana y otros dos por la tarde (ocho trenes en total contando los trayectos de ida y vuelta) pero nosotros entendemos que, como mínimo, harían falta tres servicios de mañana y otros tantos por la tarde para que la medida fuera efectiva".

El colectivo quiere también que esos trenes semidirectos empiecen a funcionar ya a mediados de marzo, cuando está prevista la entrada en funcionamiento del tramo soterrado de las vías de la antigua Feve en Langreo. El tráfico en la línea Gijón-Laviana quedará cortado a finales de este mes hasta el 12 de marzo, para realizar la pruebas de circulación de los trenes por el paso subterráneo.

La demanda de trenes semidirectos choca con la postura de la Plataforma del Soterramiento de Langreo, que entiende que la supresión de paradas en los apeaderos para hacer más corta la duración del recorrido puede causar una merma en el servicio que se presta a los viajeros. El mismo argumento defiende la Agrupación de Electores de San Martín, que mostró su "preocupación sobre los llamados trenes semidirectos que se están solicitando por parte del Gobierno asturiano y algún colectivo que dice ‘defender’ las cercanías en Asturias".

"De ser verdad estos recortes", aseguró la formación, "un servicio público como el tren, provocaría que más de 4.000 potenciales usuarios se quedaran sin servicios a ciertas horas y el resto seguirían siendo precarios, dado que las unidades existentes son las que hay y no se implementarían trenes a mayores, sino que se seguirían haciendo los servicios con el mismo material".

Los representantes de la Agrupación de Electores argumentaron que "no podemos entender que la línea se encuentre en esta situación de ausencia de inversión y sin actualizar el material ferroviario, a no ser que se quiera que la línea no vuelva a ser lo que era, un servicio público que vertebraba todo el Valle del Nalón y que, entre otras cosas, garantizaba el asentamiento de población".

También expresaron que "nos preocupa y mucho que esta línea pase a ser residual", haciendo "que en esta comarca se pierda cualquier incentivo que permita seguir viviendo y trabajando en la zona, en lugar de emigrar hacia concejos con mejores comunicaciones y servicios".

