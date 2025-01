Perros de Mieres para acompañar a la Guardia Civil: cachorros de la raza pastor belga abandonados han sido adoptados por la Benemérita

Braian es un pequeño pastor belga malinois tan hiperactivo como cariñoso. Este cachorro fue abandonado junto a cuatro hermanos en la puerta del albergue de animales de Mieres. Fue hace cerca de dos meses. La camada iniciaba de esta forma su vida con mucha incertidumbre sobre su futuro. "Dar en adopción este tipo de perros tiene su complicación, ya que debido a sus necesidades no todo el mundo está capacitado para asumir la responsabilidad", explica la concejal Nuria Ordóñez. Ante esta dificultad, la edil pensó que tal vez la Guardia Civil podría hacerse cargo de los jóvenes animales para adiestrarlos, ya que el pastor belga es una de las razas que mejor se adapta a la demanda de la unidad canica del cuerpo. La asociación "Benemeritvm" evaluó a los cachorros, descartando su uso como "agentes" debido a que no presentaban suficiente instinto de presa y se mostraban terriblemente afectuosos. Este colectivo no se ha desentendido de los perros y les ha buscado un hogar a todos ellos. No serán guardias civiles, pero pasarán a formar parte de la familia del instituto armado.

Braian y su nueva familia, junto a Rafa Carramal, Nuria Ordóñez, Ana Núñez y, en primer térmico, Yuma, perra de rastreo ya retirada. | FIRMA

Juan Miguel González es comandante de la Guardia Civil en Madrid. Junto a su mujer María Jesús y su hijo Eduardo se desplazó ayer a Mieres para hacerse cargo de Braian. "Hace tiempo que queríamos tener un perro y unos compañeros ya habían adoptado con la mediación de ‘Benemeritvm’, así que decidimos dar el paso", señaló. Esta familia de Alcalá de Henares asume que se han buscado una mascota especial: "Nos hemos informado bien y sabemos que este tipo de perros son muy activos y que requieren de una atención especial, precisando mucha actividad para no estresarse. Sabemos donde nos metemos".

El encuentro entre Braian y la que ya es su familia se produjo ayer al mediodía en el Ayuntamiento de Mieres. El cachorro se echó en brazos de sus nuevos dueños colmándolos de lametazos y carantoñas. "Pues sí que parece muy cariñoso, esperemos que no le cueste adaptarse a los cambios", apuntaba encantado Juan Miguel González .

En Mieres estuvo también Ana Núñez, agente en activo y presidenta de "Benemeritvm". La asociación nació hace aproximadamente tres años con el objetivo de buscar hogares a los perros de las unidades caninas que por edad o falta de resultados se tienen que jubilar. "Tenemos un listado de demandantes, casi todos guardias, que debemos evaluar antes de entregarles los animales para asegurarnos de que los pueden atender correctamente", explica Núñez. Con el transcurso del tiempo y en casos muy concretos, el colectivo también se encarga de mediar en la adopción de cachorros de razas llamadas "de trabajo" , como es el caso de los cinco pastores belgas abandonados en Mieres. "Solo unos pocos reúnen los requisitos que demanda la complicada tarea de detectas explosivos, drogas o participar en rescates, pero aún así estos animales no pueden ser tratados como simples mascotas, ya que tienen instinto de presa", subraya la presidenta de "Benemeritvm".

En el caso de los cachorros que fueron abandonados de noche frente al albergue de Mieres, solo uno de ellos se quedarán en Mieres. "Hay personas que se han interesado por ellos, pero al explicarles la atención especial que precisan estos perros, la mayoría entendieron que no eran los dueños apropiados". Los otros cuatro pasarán a formar parte de familias vinculadas a la Guardia Civil. Braian puso ayer rumbo a Madrid y su hermanos Cliff se marcha para León. Los dos cachorros restantes pronto conocerán su destino. En la perrera de Mieres quedan otros 30 perros pendientes de encontrar hogar: "Es importante que la gente se anime a adoptar", concluye Nuria Ordóñez.

