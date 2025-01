La oposición tacha de "rácanos" y de "mentirosos" al gobierno de Mieres tras el nuevo retraso de la piscina

Las consecuencias de que el concurso para la construcción de la nueva piscina de Vega de Arriba haya quedado desierto suponen que el próximo verano, los mierenses no vayan a tener donde darse un chapuzón al aire libre en el casco urbano. Una situación que ha levantado las críticas por parte de la oposición (PSOE y PP) y las de los vecinos a la gestión del gobierno local de Mieres. Mientras que los socialistas acusan al equipo de Manuel Ángel Álvarez de "rácano", los populares los llaman "mentirosos" por llevar anunciando las obras desde 2022 sin que se hayan ejecutado. Por su parte, la Agrupación Vecinal lamenta estar "otro verano más" sin poder bañarse al aire libre en la villa mierense.

Desde el PSOE, su concejal Jorge Expósito señaló que "hay una mala gestión evidente por parte del gobierno local". "No creemos que lo hagan a mala fe, pero lo que está claro es que han racaneado fondos y por eso el concurso se quedó desierto", dijo el edil. Explicó Expósito que "hace unos meses, se anunció que había 1,3 millones del remanente para la piscina de Vega de Arriba, pero a la hora de sacarlas a concurso, lo hicieron por un millón, lo que supuso que ninguna empresa se presentara". "No puede ser que se ande racaneando dinero porque al final pasa lo que pasa, y es que los que pagan las consecuencias son los ciudadanos de Mieres", finalizó el edil socialista.

Mientras, el concejal del PP, Víctor Ferreira, calificó de "indignante" el nuevo retraso en la piscina descubierta de Vega de Arriba. "Llevamos más de 3 años con partidas presupuestarias para la construcción de la piscina descubierta, sin llevar a cabo el proyecto. Misteriosamente, lo anunciaron en 2022 como anuncio electoral para 2023. Engañaron a los mierenses", lamentó. Ferreira apuntó que "el hecho de que más licitaciones de piscinas hayan quedado desiertas no es una excusa, todo lo contrario, si es algo que está sucediendo en muchas licitaciones, es un motivo mayor para ampliar el presupuesto". Lo que tiene claro el PP es que "no nos cabe duda de que para el verano de 2026 sí que va a estar en funcionamiento, porque en mayo de 2027 tienen que presentarse a unas elecciones con buenas noticias recientes". Por último, Ferreira aseguró que "en la última legislatura en la que Izquierda Unida estuvo en la oposición, propuso no solo la reapertura de la piscina descubierta, sino la construcción de un 'spa' en Vega de Arriba. Lamentamos que en 14 años no hayan podido, cuando la Caja de Resistencia para contratar artistas amigos les llevó solo dos meses".

Lamento vecinal

Los que también se mostraron disconformes con la situación fueron los vecinos de Mieres. El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, indicó que "es un tema que nos preocupa y por el que preguntamos en el último consejo de Participación". El representante ciudadano indicó que "nos contestaron que no había problema y que el proyecto iba a salir adelante, y ahora vemos con sorpresa como un verano más no va a haber piscina en Vega de Arriba".

Marentes también hizo referencia al presupuesto: "lo que no puede suceder es que teniendo un proyecto técnico que lleva una determinada valoración económica, al final se saquen a concurso unas obras con un presupuesto que no da".

