La unión de consumidores recupera 33.000 euros de gastos hipotecarios con seis sentencias en el Caudal, y esperan por otras veinte

"Mi objetivo es animar a los ciudadanos de la comarca del Caudal a que reclamen los gastos hipotecarios". Con estas palabras arrancaba el presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (OCU), la presentación de las últimas sentencias favorables obtenidas en la comarca del Caudal y que ha supuesto la devolución de más de 33.000 euros a seis familias. Actualmente, la entidad tiene presentadas otras 20 reclamaciones en sede judicial, cuyos fallos saldrán "en las próximas semanas".

"Todos los tribunales, incluso los europeos, han declarado que estas cláusulas son abusivas y que los bancos tienen que devolver el dinero a los clientes", señalaba Alonso, para agregar que "la primera sentencia fue ya de hace 10 años, y las entidades todavía siguen aplicando estas artimañas y quedándose con lo que no es suyo". El responsable de la OCU explicó que puede reclamar estos fondos "toda persona que haya formalizado su contrato hipotecario desde el año 1995 hasta el año 2018. Esa sería la horquilla de personas afectadas por la devolución, porque todos los bancos impusieron en todos sus contratos hipotecarios esa cláusula de gastos". "Es importante que todo el mundo sepa que tiene la posibilidad de recuperar ese dinero y queremos animarles a que lo hagan", valoró.

Dacio Alonso tuvo un mensaje también para las entidades bancarias: "Los bancos pasan absolutamente de todo y nos han obligado a presentar demandas judiciales". Unas demandas que no han llegado ni siquiera a juicio, ya que según indicó "cuando el banco ha visto que presentamos la demanda, que es lo que ellos esperan, entonces se allanan, asumen lo que se plantea y ya no pretenden que haya vista judicial". Por ello, Alonso reclamó a las entidades financieras que "no nos obliguen a judicializar esta reclamación de gastos hipotecarios y que no bloqueen los juzgados con un tema que ya está resuelto".

Respecto a las cifras de afectados por este problema, la OCU calcula que si en Asturias hay unas 100.000 personas hipotecadas, en la comarca del Caudal puede haber entre 10.000 y 15.000 familias "que tienen derecho a esa devolución". Alonso también apuntó que el dinero de estos gastos supone un buen pellizco dentro de los beneficios de la banca española. "En los próximos meses vamos a saber cuáles fueron los beneficios bancarios del año 2024, pero si tenemos en cuenta los del año 2023, las entidades llegaron a más de 30.000 millones de euros de superávit y lo que no es razonable es que casi un 20% de esos beneficios bancarios se corresponden a cláusulas declaradas abusivas por todos los tribunales", dijo el presidente de la OCU, para asegurar que "los bancos se están quedando con ello, se están enriqueciendo con dinero de los clientes".

Por último, si una persona quiere reclamar esos gastos a través de la Unión de Consumidores, debe de acudir a una de las oficinas, en el caso del Caudal, en Mieres. "Tiene que traer la hipoteca y las facturas con los gastos, y nosotros se la revisamos entera, no solo por los gastos hipotecarios, sino porque puede haber otras cláusulas abusivas que también se puedan reclamar", explica Alonso. A partir de ahí, en ciudadano debe de hacerse socio de la entidad, que le pediría un diez por ciento del dinero obtenido "ya que en ocasiones las sentencias van sin costas judiciales y tenemos que asumir esos gastos".

