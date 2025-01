El nuevo polideportivo de Oñón se ampliará en 300 metros cuadrados

Es una de las instalaciones deportivas más antiguas de Mieres, con más de medio siglo de vida. El polideportivo de Oñón, un equipamiento que ha visto pasar por su pista a jugadores de talla nacional e internacional en baloncesto, fútbol sala y otro tipo de disciplinas como artes marciales o gimnasia, se convertirá en un moderno centro deportivo que contará, según ha explicado el Ayuntamiento de Mieres, con 300 metros cuadrados más de superficie útil sobre las actuales dimensiones del centro municipal.

El polideportivo de Oñón. / A. V.

A día de hoy, tal y como informaron los concejales de Desarrollo Urbano Sostenible y Deportes, Marta Jiménez y César Menéndez Barriada respectivamente, el proyecto definitivo de rehabilitación integral de estas instalaciones ya está redactado. De esta forma, solo falta sacar a licitación los trabajos, algo que sucederá en "las próximas semanas," una vez que el proceso esté ya listo en la plataforma de Contratación del Estado.

"Se trata de una de las actuaciones más importantes del plan de modernización de equipamientos deportivos del concejo, en el que se están invirtiendo más de cinco millones de euros", apuntaron desde el gobierno local, para subrayar que "el polideportivo de Oñón, construido a finales de los años 60, cumplirá 55 años en 2025, año en el que se desarrollan estas obras que permitirán transformar la que es una de las instalaciones deportivas más antiguas del municipio en una de las más modernas de Asturias". Con estos trabajos, que cambiarán radicalmente la cara a este emblemático centro deportivo, Oñón verá como se reducen sus actuales altos costes de mantenimiento y gasto energético. Así mismo se resolverán los problemas derivados de su uso continuo, las humedades y la condensación, y se podrá garantizar así que la ciudadanía disfrute de unas instalaciones "modernas, totalmente accesibles y eficientes", en palabras del Ayuntamiento.

Las obras para renovar este polideportivo no serán baratas. La inversión total supera los 3,5 millones. Este proyecto será cofinanciado a través del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de los fondos "Next Generation EU", en el apartado que corresponde al Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP). El Ayuntamiento de Mieres presentó esta actuación a la convocatoria y consiguió logró que se cofinanciará. Así, el polideportivo de Oñón no solo contará con un mayor espacio para la práctica deportiva con la suma de 300 metros cuadrados útiles, sino que también será "un ejemplo en lo que ha sostenibilidad y eficiencia" se refiere. Para ello, se colocará una instalación fotovoltaica y también se preparará el edificio para poder conectarse en un futuro a la red de geotermia del Principado.

Entre la mejora respecto al polideportivo actual se incluyen una nueva envolvente térmica, continua y estancada y sin puentes térmicos, con vidrios dobles, bajo emisivos, sistema de alumbrado LED e instalaciones térmicas de alta eficiencia. Además, tendrá mecanismos reforzados de aislamiento, permeabilidad al aire y exposición solar. El proyecto técnico también prevé actuar en el exterior del equipamiento, renovando el parque infantil exterior y garantizando la mejora de los accesos al equipamiento deportivo. "Una trasformación integral para uno de los edificios más emblemáticos del deporte en Mieres", finalizaron las fuentes municipales.

