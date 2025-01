Lo cantaba Silvia Joyanes, "Corre, corre, corre, tu propia vida es tu propia meta". La cantautora fue una de las encargadas de animar la previa de la tercera carrera contra el cáncer organizada por la asociación de vecinos de Langreo Centro, y fueron muchos los que acudieron a la llamada, no ya por su propia vida o su propia meta sino por ayudar a que otros salven la suya gracias a la investigación.

Langreo esprinta en la carrera contra el cáncer

La organización había puesto medio millar de dorsales a disposición de los corredores y asistentes. No se trataba tanto de correr como de colaborar, no había que ganar una carrera un domingo por la mañana, había que colaborar en ganar la carrera contra el cáncer. Los dorsales, a un precio de diez euros se agotaron. A ese dinero hay que restar los gastos de organización y sumar lo recaudado en la "fila 0", lo que aportaron aquellos que no podían estar presentes en la carrera pero que hicieron una donación. Una vez hechas las cuentas, el dinero será entregado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias para ser destinado a investigación.

El día acompañaba y aunque el sol de invierno sería para entrar en calor, el calentamiento de los deportistas contó con la colaboración de Pablo Coalla, que ofreció una masterclass de zumba desde las diez y media de la mañana en la zona cubierta de la estación de autobuses de La Felguera. Teniendo en cuenta que el año pasado la lluvia complicó la carrera y restó participación, la organización optó este año por colocar el escenario bajo techo, aunque no fue necesario ya que hizo un día casi primaveral. El buen tiempo facilitó también la inscripción de corredores y la asistencia de público.

David García, de la Asociación Langreo Centro, reconocía que estaban "más que satisfechos" con la respuesta de sus vecinos al agotar los dorsales.

García se emocionaba al recordar cómo nació la carrera hace tan solo tres años, cuando "tuvimos que suspender las fiestas de Langreo Centro". La causa de la suspensión fue que una de sus vecinas. Begoña Sánchez, había sido diagnosticada con cáncer de colon. La noticia causó tan conmoción en el colectivo que decidieron que no era momento de celebraciones. Ahora, esa vecina "sigue peleando contra el cáncer" pero "tenemos que luchar todos juntos y buscar fondos y financiación para investigación", subraya el líder vecinal. Todo comenzó hace tres años con la enfermedad de una vecina pero en las últimas semanas otras dos personas muy cercanas a la asociación de vecinos han sido también diagnosticadas con cáncer. Eso impulsa aún más a la asociación.

Es la segunda vez que la carrera colabora con la Asociación Española Contra el Cáncer "y la primera que agotamos los dorsales", celebra David García. En su mente y en la de toda la organización está incrementar el número de dorsales para el año próximo, lo que supondrá también un incremento en la recaudación y en el dinero que se done para investigación. Además de los participantes, con sus aportaciones, en la organización de la carrera de este domingo participaron un total de 130 empresa, en su mayoría de Langreo pero también del resto del Valle del Nalón, del resto de Asturias, de Zamora y Orense.

Tantiana García Galán, delegada de la AECC en Langreo, agradeció la solidaridad de todos los vecinos y garantizó que seguirán colaborando en la organización de la carrera en años venideros.

Suscríbete para seguir leyendo