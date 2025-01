"La ampliación de la planta supondrá el incremento de la plantilla"

-¿Qué supone para la planta de Langreo al anuncio hecho por el CEO de Bayer para España y Portugal, Jordi Sánchez, de ampliar la fábrica en 25.000 metros cuadrados?

-Es muy importante, un gran salto cualitativo. En los últimos años se han invertido en la planta 25 millones de euros pero era la inversión necesaria para mantener los procesos actuales, siempre mejorándolos y haciéndolos más eficientes y sostenibles, pero ahora ya es expansión. La planta tiene 50.000 metros cuadrados y el acuerdo con Iberdrola es para comprar 25.000 metros cuadrados, es aumentar la fábrica un 50 por ciento.

-¿Qué permitirán esos nuevos terrenos?

-Aspirar a proyectos mucho más ambiciosos. Aumentará significativamente nuestra capacidad de producción de nuevos principios activos pero también podemos avanzar en economía circular, en recuperar, por ejemplo, disolventes que utilizamos en nuestros procesos. Hay muchas posibilidades, pero la idea principal es intentar traer producciones de nuevos principios activos como el ácido acetilsalicílico y el nifedinipo. A día de hoy todavía no hay nada de eso. Tenemos una opción de compra sobre la parcela, que está sujeta a que desmantelen las infraestructuras de la térmica de Lada y que el suelo obtenga las certificaciones adecuadas, pero aún no tenemos definido el uso que se le dará.

-¿Qué inversión y qué fechas se barajan?

-Le voy a contestar a una de las preguntas. La inversión ya está acordada pero no la vamos a revelar. Ya hemos hecho un primer pago. Respecto a las fechas, y así está recogido en el contrato, los terrenos estarían disponibles como máximo para finales de junio de 2027. Si están antes, mucho mejor.

-¿Cómo y cuándo se decidió la ampliación?

-Todo empezó en mayo de 2023 en una visita del responsable de todas las plantas de producción de principios activos de Bayer en Alemania, Timo Fleßner. Nos subimos a un depósito muy alto, uno que tenemos del tratamiento de biocolumna para las aguas residuales y desde allí arriba mirando a la térmica le dije que la iban a desmontar entera y que nos vendría muy bien ampliar hacía allí y así tendríamos opción a traer nuevas producciones. Él me dijo que estaba pensando lo mismo, que me iba a preguntar si iban a desmontar la térmica. Le dije que seguro que los terrenos estaban bien de precio y que era una oportunidad única. No era una petición formal, era solo un comentario para ver por dónde respiraba. Eso quedó ahí y la siguiente vez que yo viajé a Alemania lo volvimos a hablar. También lo hablamos en España, lógicamente, pero esa parte era más fácil porque lógicamente estamos todos interesados en que venga producción a nuestro país. Esas decisiones tienen que pasar muchos filtros y tienen que encajar con la estrategia de la compañía. El ok definitivo llegó en mi último viaje a Alemania, el 15 de agosto de 2024. Me acuerdo perfectamente del día porque era festivo y yo tenía que estar en la fiesta de Nuestra Señora del Cébrano, en Teverga, y estaba en Wuppertal, Alemania.

-¿Qué pensó aquel día?

-Que la apuesta de Bayer por la planta de Langreo es una apuesta importante, segura y continua.

-¿Una apuesta que también quedó patente al elegir la planta de Langreo para celebrar los 125 años de Bayer en España?

-De hecho vinieron cuatro personas de la dirección de Bayer en Alemania para el 125 aniversario, cosa que tampoco es muy común. Bayer tiene presencia en Barcelona, Madrid, San Sebastián y varios puntos de Andalucía, pero se eligió Langreo. También ayudó que se celebrase el 125 aniversario de la patente de Aspirina, pero es muy importante que nos hayan elegido para ese acto, nos da idea del apoyo de la compañía a la planta.

-¿Esta es la gran ampliación de la planta desde su construcción en 1942?

-Vayamos a los años 70 que es cuando Bayer empieza a poner dinero aquí y se duplica la capacidad de producción tanto de ácido salicílico como de acetilsalicílico, es decir, la materia prima y el principio activo. Eso ya supone una primera apueste seria de Bayer por la planta. Durante los años 80 y hasta el 95, no hay aumento de capacidad de producción, pero sí mucho tema de mejoras de procesos y de automatización. En el 96 volvemos a hacer un aumento de la capacidad de producción, empezamos a fabricar más y mejor introduciendo las salas limpias. Otra clave es que empieza nuestra relación con la Universidad de Oviedo y eso es fundamental porque desarrollamos un programa para la síntesis y cristalización de la Aspirina que nos permite en 2014 hacer el último incremento en la producción con capacidad ya para ser el único productor de ácido acelitisalicílico para toda la Aspirina del mundo.

-¿Pero esos cambios supusieron ampliaciones de terreno como la que se acaba de anunciar?

-No, no, esta es la primera. Ampliamos algunos edificios y la parcela se modificó levemente con la construcción del corredor del Nalón, luego Iberdrola nos vendió unos metros junto a la entrada, pero algo así no se hecho nunca.

-¿La ampliación supondrá un aumento de personal?

-Todavía no puedo decir qué es lo que vamos a hacer, pero sí, cualquier cosa que hagamos se llevará asociado aumento de personal. A día de hoy no hay nada aprobado pero lo que queremos es traer nuevas producciones y cualquier cosa que traigamos requerirá un aumento de plantilla. Nosotros somos fabricantes de principios activos y lo hacemos muy bien, la idea es traer a Langreo nuevas producciones de principios activos de Bayer. Siempre hemos estado atentos a esos principios activos, como pasó con el nifedipino, que desde 2022 lo fabricamos para todo el mundo. Ahora, la ampliación nos permitirá ser mucho más ambiciosos. Antes teníamos que optar a productos que encajasen en nuestras líneas de producción pero ahora podemos construir cosas nuevas.

-Usted empezó en Bayer de becario, ¿qué supone estar al frente de esta gran ampliación?

-Pues me llena de satisfacción. Cuando uno asume un reto como la dirección de esta planta, se marca unos objetivos. Yo tenía muy claro que quería traer más productos, y lo conseguimos con el nifedipino, y quería reducir la dependencia de la Aspirina. Siempre será nuestro producto estrella pero cuantos más diversidad tengas, mejor. Eso nos lo va a permitir la ampliación, aumentar nuestro porfolio, nuestra cartera de productos, siempre que encaje en la estrategia de productos de Bayer, lógicamente. Ahora el 80 por ciento de la planta de Langreo está dedicada a la Aspirina. Se ve rápido. En los dos edificios enormes fabricamos el principio activo de Aspirina, en el otro, el que llamamos multiusos, hacemos todo lo demás. Es normal porque la Aspirina se vende mucho más.

-En el acto de los 125 años de Bayer en España habló usted de otra inversión de 3,7 millones de euros que acaban de hacer en Langreo.

-Es una inversión del año pasado que nos ha permitido ampliar las salas de molienda que dimos por inauguradas en ese acto. Ahora podemos estar fabricando un producto y moliendo otro, algo que hasta ahora no podíamos hacer. Así que hemos ganado flexibilidad y también nos permite producir más y optar a productos nuevos que ahora se están produciendo o moliendo en otras plantas de Bayer. Esa inversión también nos sirvió para cambiar equipos por otros con más tecnología y más eficiencia energética, dentro de ese objetivo que tenemos de reducir el consumo energético y apostar por la sostenibilidad.

-Hablando de eso, el ministro de Industria, Jordi Hereu, garantizó en ese mismo acto que Bayer estará en el Perte de descarbonización.

-Le entendí que todavía no podía decirlo de manera oficial pero que sería así. Es un proyecto que tenemos con Iberdrola, una ambiciosa iniciativa de 17,8 millones de euros para descarbonizar al 100% la producción de la planta. Nosotros generamos el vapor que necesitamos para nuestros procesos productivos y lo hacemos con gas natural. El proyecto consiste en hacerlo con energía renovable, reemplazar la caldera de gas por una eléctrica que se alimentará o bien de energía renovable generada en un parque solar que se instalará en los terrenos de la factoría, o bien de electricidad de la red con garantía de origen renovable. Eso nos permitiría reducir completamente nuestra huella de carbono, alcanzar nuestro objetivo de llegar a las cero emisiones.

