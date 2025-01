Rezando por Adolfo Hitler

El 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler y su mujer Eva Braun pusieron fin a su vida en el "Führerbunker" de Berlín. No hay duda de que ella se envenenó con una cápsula de cianuro, pero lo de él es más confuso, porque al parecer tenía señales de haber ingerido el mismo veneno, pero también presentaba un balazo en la sien. Así que no se sabe si se disparó mientras ingería el veneno o recibió después un tiro de gracia. Incluso la propaganda estalinista que en un primer momento consideró la muerte del jerarca nazi como una victoria, dejó caer en la posguerra la posibilidad de que no hubiese muerto y lo tuvieran escondido quienes habían sido sus aliados de trinchera y en aquellos momentos criticaban la dictadura de la URSS.

Se ha escrito mucho en torno a estas muertes y yo no tengo ningún argumento para apoyar una u otra teoría, pero las he traído para introducir lo que hoy quiero contarles: las misas que se celebraron en memoria del "Führer" en Asturias, porque dos de ellas tuvieron como escenario iglesias de la cuenca del Caudal.

La otra fue en Avilés, la mañana del 29 de mayo de 1945 en la iglesia del convento de los Padres Franciscanos y en el texto que se imprimió pidiendo la asistencia al funeral conmemorativo se recordaban "las enseñanzas del finado, su doctrina social y su sacrificio por el honor del pueblo haciendo votos para que su ejemplo renaciese en el futuro". Nada menos. Un recordatorio de este acto se guarda en la colección de Cástor González Ovies, hijo de Cástor González Álvarez un artista avilesino que pasó varios años de condena en el campo de concentración de San Marcos y allí realizó numerosos dibujos, que actualmente se encuentran depositados en el Museo de la Historia Urbana de esa villa junto con bocetos, caricaturas, postales, fotografías y otros documentos.

Ciñéndonos a los actos de la Montaña Central, que yo sepa solo se celebraron en las parroquias de Mieres y Villallana. La misa de Mieres tuvo lugar en la iglesia de San Juan el 17 de mayo a las 11 de la mañana y por lo tanto es anterior a la de Avilés. En la estampita que se repartió por las calles de la villa, podemos leer: "Murió dejando un nombre que Alemania venera, el mundo respeta y España coloca al lado de sus mejores caídos. Mártir de su ideal y de su fe, como paladín de la causa europea anticomunista, ha caído luchando hasta el último momento".

Finalmente, el funeral de Villallana fue el más tardío, también a las once de la mañana, pero ya el 7 de junio. En este caso Adolfo Hitler fue acompañado en su homenaje por Benito Mussolini, ambos en calidad de "defensores de la civilización cristiana". También se conservan copias del recordatorio de este acto, que en este caso incluyen sendas fotografías de los dos dictadores y un texto más elaborado:

De Hitler se dice que "consagró su vida sin otras preocupaciones que las de salvar a su pueblo, y cuando lo engrandeció y quiso también demostrar al mundo la salvación que precisaba, cayó mártir de su fe luchando hasta el último momento. Dejó su obra y con ella su eterno recuerdo que no se borrará en las sucesivas generaciones, porque, incluso sus enemigos habrán de recordarle y presentarle, con un alarde arrepentimiento, como el único paladín de la causa de la Humanidad. El mundo te respeta y España te eleva al lado de sus caídos".

Y en cuanto a Mussolini: "Supo elevar a su pueblo a la dignidad que había perdido. Su voluntad nunca se doblegó y cuando se proponía aumentar la gloria conquistada con su genio, fue víctima en la que se ensañaron sus enemigos. En la paz del Señor venerarán por siempre su recuerdo y, hasta en su día, los equivocados".

El apellido del jefe italiano aparece con una letra de menos, "Musolini", lo que da idea del nivel cultural y el poco conocimiento del personaje que tenían quienes lo redactaron y nos recuerda esa escena de la película "¡Ay, Carmela!" en la que el actor Gabino Diego, que interpreta a un mudo, para congraciarse con unos falangistas les presenta una pizarra en la que ha escrito "¡Viva Mulosini!".

Entre las muchas consideraciones que se nos ocurren sobre la redacción de estas convocatorias, la primera es el error de considerar a los dos líderes como defensores del catolicismo: Mussolini se declaró ateo en varias ocasiones y Hitler, además de simpatizar con los círculos que revitalizaban las antiguas creencias germánicas, pasó de apoyar en 1933 las relaciones con el Vaticano y "la fe apostólica en su lucha contra el materialismo marxista" a declarar diez años más tarde que "el golpe más duro para la humanidad es el cristianismo. El comunismo es hijo del cristianismo y los dos son invenciones de los judíos".

Ahora nos toca saber quiénes fueron los organizadores de estos actos, ya que en los textos no figura ninguna firma.

Se ha escrito en alguna ocasión que la misa de Mieres fue encargada por Carmina Vigil, una de las hijas de Fausto Vigil Álvarez, que fue notario público de esta villa durante 41 años. Y efectivamente, la biografía de esta mujer en principio nos puede dar pie para atribuirle la autoría de esta convocatoria. Fue pionera en la práctica de muchos deportes como la bicicleta, el tenis, la natación y el esquí, participando en competiciones de Alemania y Austria; podía hablar en varios idiomas; pintó y dibujó; disfrutaba de la música clásica y tocaba el piano.

Lo cierto es que ella nunca negó sus simpatías por el nacionalsocialismo y aunque decir esto en el siglo XXI suene raro, no podemos olvidar que este ideario estuvo íntimamente unido a los deportes al aire libre, la música clásica y también a la defensa de los folclores locales, algo que también hizo Carmen Vigil junto a su hermana Elena organizando tras la guerra española la Sección Femenina y su agrupación coral en Mieres.

Incluso se dice que fue ella quien hizo que se cantase el romance de "Hay un galán d´esta villa…" para acompañar la Danza Prima en la noche de San Juan; aunque esto no tiene sentido porque ya en 1928, Ramón Menéndez Pidal lo recogió en su "Flor nueva de romances viejos" definiéndolo como "un verdadero canto nacional para los asturianos; es el más sabido por ellos: es el más generalmente usado en esa danza prima, famosa desde que la describieron Jovellanos y Duran".

Otra cosa es que Carmen Vigil impusiese esta letra a la Sección Femenina, después de conocerla por don Ramón, con quien la familia tuvo un trato estrecho e incluso en 1943 apoyó la propuesta para que Fausto Vigil fuese nombrado numerario de la Real Academia de la Historia.

Lo cierto es que Carmina, una vez licenciada en Filología Clásica, se trasladó a Viena para completar su tesis sobre Prometeo y desde allí pasó a Berlín al inicio de la segunda guerra mundial para volver apresuradamente a España cuando la pesadilla nazi llegó a su final. En 1961 se lo dijo así al escritor Víctor Alperi: "Las fichas, todos los apuntes, los artículos que tenía sobre Prometeo, quedaron entre los escombros de la capital de Alemania". El mismo año de esta entrevista, Carmen Vigil y María Lourdes Pérez-Reyna redactaron el guion de la película "Alerta en el cielo", rodada en la base norteamericana de Zaragoza, que luego fue firmado por Manuel Tamayo, pero esta es otra historia.

La prensa de la época ignoró estos actos, lo que demuestra que no fueron ordenados por la jerarquía del franquismo, así que tenemos que pensar en iniciativas particulares; sin embargo, dado el conocimiento que Carmen tenía sobre las creencias de Adolfo Hitler no parece que fuese ella quien encargó en su memoria un funeral católico; tampoco nos cuadra su amplia cultura con el pobre texto del recordatorio de Mieres.

En cuanto al recordatorio de Villallana, que como hemos visto es muy parecido, no cabe duda de que fue escrito por un grupo de falangistas de este pueblo que habían renegado de las Juventudes Socialistas y, con las exageraciones que alienta la fe de los conversos, para demostrar su nueva idea se convirtieron durante la posguerra en uno de los grupos más activos y sangrientos en la represión de los republicanos, para desgracia de los lenenses.

Para aquellos falangistas, los dos dictadores fueron modelos a seguir. A nosotros, recordar todo esto nos sigue dando escalofríos. Déjenme cerrar con una anécdota que lo resume bien. Cada semana, unos días antes de iniciar la redacción de estas páginas, le pido el dibujo que las acompaña a Alfonso Zapico, quien como seguramente sabrán, es desde su inicio el ilustrador de las "Historias Heterodoxas". En esta ocasión, cuando le conté lo de las misas por Hitler, me hizo una inteligente observación: "Supongo que serían misas negras…".

