A juicio el empresario langreano acusado de abusos sexuales: esta es la pena de cárcel que piden para él

El empresario langreano detenido en enero del año pasado tras ser acusado de una serie de delitos de abusos sexuales a menores irá finalmente a juicio. Así lo ha decidido el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Langreo, encargado de las diligencias del caso, que será dirimido en la Audiencia Provincial de Oviedo, en una sala y fecha todavía por determinar. Lo que ya se conoce son las penas a las que se enfrentará el acusado. La Fiscalía pide ocho años de prisión por tres delitos continuados de abuso sexual. Por su parte, la acusación particular eleva la condena hasta 12 años de cárcel.

El proceso se inició con la denuncia de una de las víctimas. Las posteriores investigaciones fueron aflorando más casos, de forma que llegaron a presentarse hasta cinco denuncias, una no prosperó. Finalmente, el ministerio público acusa al empresario langreano de tres delitos.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, señala que el encausado, J. F. D., que ahora tiene 69 años de edad, aprovechó una "relación de confianza", entre los años 2001 y 2009, para abusar de un menor. Según la Fiscalía, el empresario "se quedaba a solas" con la víctima en alguno de los negocios hosteleros que regentaba, donde "le realizaba tocamientos en sus órganos sexuales, mostrándole vídeos de contenido pornográfico, para satisfacer los instintos libidinosos y sexuales del acusado". Cuando el menor fue consciente de lo que ocurría, los abusos cesaron. Como la denuncia de este caso se realizó diez años después de que el menor alcanzase la mayoría de edad, este delito está prescrito.

Posteriormente, también abusando de una posición de confianza, mantuvo relación con un segundo menor, entre los años 2014 y 2019, por el que la Fiscalía pide 4 años y 1 día de prisión por un delito continuado de abuso sexual.

Hay otras dos denuncias más que entran dentro de la acusación de la Fiscalía. En su caso, solicita dos años de prisión por cada uno de ellos, ya que concurre "la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de reparación del daño". Esto ocurre porque, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de julio, el ahora acusado llegó a un acuerdo con tres denunciantes para que no lo llevaran a juicio. El acusado pagó entre 5.000 y 9.000 euros a cada uno de ellos.

Este acuerdo privado, sin embargo, no impide que la Fiscalía acuse al empresario de estos delitos, que reconocía el autor en el propio documento. Según la acusación pública, abusó de uno de estos menores mientras tuvo entre 12 años y la mayoría de edad; del segundo joven, desde los 15 a los 17 años.

En ambos casos "se repitieron los mismos comportamientos sexuales, consistentes en tocamientos, masturbaciones, mostrando vídeos de contenido pornográfico, en diferentes ocasiones a lo largo de los años", y en los mismos lugares donde lo había hecho con otras víctimas, incluso a uno de ellos, en el coche. Estas dos víctimas, en virtud a su acuerdo previo, "han renunciado a las acciones que pudieran corresponderles al haber sido completamente indemnizados por el acusado".

En total, la Fiscalía pide entonces ocho años de prisión (4+2+2) al empresario J. F. D, además de una medida de libertad vigilada por un periodo de tiempo de seis años por cada uno de los tres delitos, una vez saliera de prisión el acusado en caso de ser condenado. Pide también 10.000 euros de indemnización para el joven que mantuvo su denuncia y que no llegó a un acuerdo con el acusado.

Petición particular

La acusación particular es más dura que la Fiscalía. Reclama seis años de prisión por cada uno de los dos delitos de abusos sexuales continuados en menores, y una responsabilidad civil de 30.000 euros a cada uno de los jóvenes afectados. Destaca que, en el primer caso, el acusado contaba con 46 años y la víctima con tan solo 7, "usando esa posición adulta, como si de una figura paterna se tratara, para satisfacer sus deseos sexuales".

Los abusos, explica el escrito, se convirtieron en algo normalizado a lo largo del tiempo. Todo ocurrió además aprovechando una situación de amistad. El empresario, según la acusación particular, llegaba a decirle a estos jóvenes que "esas cosas no eran malas, las tenían que aprender". Entre estas "cosas" se encontraban las masturbaciones, el poner vídeos pornográficos a los menores cuando decía a las familias que los subía a la oficina a jugar al ordenador, practicar tocamientos... Como consecuencia de todos estos abusos, subraya la acusación particular, uno de los jóvenes sufre un trastorno de estrés postraumático, diagnosticado en un informe de Salud Mental del Hospital Valle del Nalón.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular solicitan que durante el juicio en la Audiencia Provincial se tengan en cuenta numerosas pruebas. Desde el interrogatorio practicado al acusado, a los testimonios de las víctimas (incluyendo las que llegaron a un acuerdo), diversas grabaciones, testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad e informes clínicos.

Tres implicados cobraron para retirar su acusación El empresario langreano acusado de abusos sexuales a menores habría llegado a un acuerdo extrajudicial de carácter privado con tres de los jóvenes que lo acusaban, según pudo confirmar LA NUEVA ESPAÑA el pasado verano. El objetivo era que retiraran su denuncia. Recibieron cantidades que variaban entre los 5.000 y los 9.000 euros. En el documento privado firmado por las partes, el entonces investigado y ahora ya acusado en firme reconocía «la autoría y pide perdón» por los hechos; los denunciantes aceptaban «el perdón» y se comprometían a «no divulgar el presente acuerdo, ni el resultado del procedimiento». Este acuerdo extrajudicial se formalizó en el mes de mayo de 2024. Pese a este documento privado, la Fiscalía mantuvo las acusaciones en dos de los tres casos, que también serán juzgados.

Suscríbete para seguir leyendo