Solicitan instalar un parque de baterías en Langreo: esta es la ubicación

La empresa Dalia Solar quiere instalar un parque de baterías en Langreo, en una parcela de la Ciudad Industrial de Valnalón de la zona más cercana al pozo Candín, en un terreno de unos 2.000 metros cuadrados próximo al nuevo acceso a Valnalón. El presupuesto de la operación asciende a un total de 4.583.596 euros.

La compañía ha presentado su propuesta a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, que ha sometido el proyecto a información pública a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). El pretendido parque, con una capacidad de almacenamiento de 20,184 megavatios-hora, está formado por ocho contenedores, un edificio prefabricado y una línea subterránea de alta tensión de tres kilómetros hasta la subestación Set Langreo de la compañía distribuidora E-Redes. En la publicación del BOPA se detalla que "el parque de baterías y el centro de protección y medida se instalarán en una parcela de la calle La Siderurgia, en La Felguera, y la línea discurre desde dicha parcela hasta la subestación". El objeto del proyecto es "el almacenamiento de energía eléctrica para optimizar su uso, mejorar la eficiencia en el suministro eléctrico y favorecer la penetración de las energías renovables en el mix de generación".

El Ayuntamiento de Langreo ya ha recibido la información sobre el proyecto pero, según apuntó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo y teniente de Alcalde, "aún debe ser analizado por los técnicos". El Consistorio aún no ha tomado posición ni a favor ni en contra de la propuesta de Dalia Solar, pero lo que sí subraya Cases es que "la parcela en la que se pretende instalar el parque de baterías está catalogada como suelo industrial". De este modo, el concejal desvincula este proyecto de las polémicas surgidas en los últimos meses con solicitudes para parques de baterías en toda Asturias.

El Principado aprobará "este mes" el decreto que permitirá suspender "de forma inmediata" la instalación de parques de baterías en suelos no urbanizables, mientras que las nuevas directrices aún tardarán "entre 18 y 24 meses" en salir a la luz. Así lo avanzó la semana pasada el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro. La medida afectará a medio centenar de proyectos de las más de 170 solicitudes que ha recibido el Principado.

En el caso de Langreo, la solicitud no estaría afectada por ese decreto de suspensión inmediata ya que el proyecto está en zona industrial, por ello, explica Cases, "tenemos que analizarlo desde ese prisma, si el proyecto cumple la normativa no nos podemos negar". Además supondría una inversión de 4,5 millones de euros en el concejo. El Ayuntamiento estudiará la cuestión en los próximos días ya que el plazo para presentar alegaciones al proyecto aún no ha concluido.

Quienes han mostrados su preocupación por el proyecto es la asociación "Es por Langreo" que denuncia que la instalación estaría " a un centenar de metros de viviendas e incluso de un geriátrico". "Llama la atención que a pesar de la publicación en el BOPA del 13 de diciembre no se haya informado a los ciudadanos", añadieron desde la formación.

