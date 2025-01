Crisis en IU de Langreo: el gobierno local se parte en dos tras el pacto presupuestario con el PSOE

El Pleno de aprobación de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Langreo para este año, dejó este viernes patente una crisis de alcance en el equipo de gobierno de IU. La concejala de Hacienda, Paula Díaz, hizo público su descontento con el pacto alcanzado entre IU y PSOE para sacar adelante las cuentas. La edil de Hacienda fue excluida por su propio grupo político de las negociaciones –"De haber participado igual habría alcanzado consenso con el resto de grupos políticos", afirmó–, tampoco defendió las cuentas en el Pleno, papel que le correspondía como responsable de Hacienda. Tanto la negociación como la exposición de los argumentos de IU corrió a cargo del portavoz del equipo de gobierno y teniente de alcalde, José Antonio Cases.

El Pleno de ayer. / D. O.

"Ni lo apoyo, ni lo avalo, ni lo entiendo"

Pese a que no estaba prevista su intervención en la sesión plenaria, Paula Díaz tomó la palabra tras dos horas largas de debate para explicar que ella no había participado en las negociaciones. "Yo negocié el remanente el pasado mes de julio y se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos (IU, PSOE, PP, Vox y no adscritos) ,y en este caso me hubiera gustado hacer lo mismo, hablar con todos los grupos porque creo en el diálogo político". No fue así y la concejala anunció que su voto sería de aprobación de los presupuestos, pero que lo hacía "por disciplina (de partido)". "Ni lo apoyo, ni lo avalo, ni lo entiendo", remachó, para a continuación asegurar que "si no lo digo no hubiese sido leal conmigo misma".

Las palabras de Díaz fueron la punta del iceberg de un enfrentamiento mucho más profundo en el seno del gobierno local de IU, dividido en dos grupos. Por un lado está un sector fiel al alcalde Roberto García, más o menos la mitad del grupo municipal, que cuenta con el respaldo de la dirección local de la coalición de izquierdas en Langreo; por otro lado, están quienes cuestionan su forma de gobernar. Aun enfrentados, los ediles críticos acataron la disciplina de partido y votaron a favor de las cuentas.

La crisis interna de IU se viene fraguando desde hace meses, pero no había trascendido hasta el debate extraordinario para aprobar los presupuestos, el más importante del año. Pese a sus críticas a "la forma y el fondo" del modo en que se ha llevado la negociación y aprobación de las cuentas públicas para este año, no está previsto que la concejala de Hacienda deje su puesto en la Corporación. Lo que sí es más probable es que el Alcalde le quite las delegaciones de Hacienda, Patrimonio, Control de Cuentas, Contratación y Modernización de la Administración Local, algo que de facto ya ha hecho al apartarla de la negociación presupuestaria.

Así las cosas, los presupuestos municipales de Langreo para este año fueron aprobados con los votos a favor de los ocho ediles de IU y los cuatro de l PSOE y el rechazo de los cuatro concejales del PP, los tres no adscritos y los dos representantes de Vox.

50.000 euros de nuevas inversiones

El Pleno se prolongó durante tres horas y veinte minutos para aprobar un presupuesto de 34.670.276 euros con un capítulo de inversiones de 407.000 euros. El dinero de inversiones se destinará a continuar con proyectos ya existentes, y cómo únicas novedades están las creación de un parque "agility" para perros en el entorno de Talleres del Conde, en La Felguera, con un coste de 30.00 euros, y la instalación de unos baños en La Nueva, en el valle de Samuño, con un presupuesto de 20.000 euros. Así, las inversiones nuevas previstas para este ejercicio ascienden a 50.000 euros. La oposición criticó estas dos partidas, especialmente la del parque de perros, "ya que no hay ni una solicitud vecinal que pida este equipamiento y además hay otros parques de perros en el concejo que igual deberían mejorarse", apuntó Melania Montes, edil socialista no adscrita.

Una hora antes del Pleno, el alcalde de Langreo, Roberto García, y el portavoz del PSOE, Javier Castro, comparecieron juntos para escenificar el pacto presupuestario que va más allá de un acuerdo para aprobar las cuentas. García destacó que a partir de ahora IU y el PSOE son "socios prioritarios". En base a ello, el gobierno local sólo negociará con los socialistas aspectos como el destino del nuevo remanente (ahorro presupuestario).

Castro destacó que, de no haber pacto presupuestario, "no habría subvenciones para el tejido asociativo del concejo, ya que seguiríamos con un presupuesto prorrogado y las subvenciones no se prorrogan automáticamente". Eso, dijo, "ha sido clave" para que el PSOE apoye las cuentas. Los dos partidos fían nuevos proyectos de futuro en el concejo a un "fondo de contingencia" de 903.000 euros que , reconocen, "está sujeto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y a la liquidación fiscal del Gobierno central".

Una hora después, el acuerdo se plasmó en el Pleno y se abrió la caja de los truenos en IU.

