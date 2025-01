Las estaciones de esquí de Pajares y Fuentes de Invierno, sin nieve, se encomiendan al Carnaval

Empezó muy bien pero se quedó en eso, en un buen comienzo. Las estaciones de esquí asturiana permanecen cerradas a la espera de la llegada de una nueva nevada como la de principios de diciembre. No hay previsión de que sea así. El frío de estos días no llega acompañado de precipitaciones y la situación meteorológica tampoco permite fabricar nieve. Valgrande-Pajares, en Lena, solo pudo activar sus cañones de nieve artificial durante la jornada de este viernes, y no en condiciones óptimas, debido al fuete viento. En Fuentes de Invierno, la otra estación asturiana, en el concejo de Aller, no hay sistema de innivación artificial, aunque el Principado comenzó el jueves a hacer pruebas con un cañón portátil. Pajares mantiene abierta la telecabina para uso turístico los fines de semana.

Las estaciones asturianas abrieron en 12 de diciembre con una gran afluencia de público y mucha nieve. Era la primera vez en cuatro años que la nieve permitía arrancar los remontes antes de finales de año. La alegría se prolongó durante todas las navidades, algo inédito en los últimos años en Asturias. Durante las fiestas, las dos estaciones asturianas recibieron a 17.754 visitantes. El problema es que una vez pasadas esas fechas, el fin de semana de Reyes, las estaciones tuvieron que cerrar por falta de nieve.

El sector tiene la mirada ya puesta en la primera semana de marzo, la de Carnaval. "Si salvas las fiestas, Navidad, Carnaval y Semana Santa, puedes decir que has tenido una buena temporada", explica Javier Martínez, director de Valgrande-Pajares, que espera poder abrir a lo largo del mes de febrero para así poder aprovechar el Carnaval.

Semana Santa es futuro más lejano. Jueves y Viernes Santo son el 17 y 18 de abril, con lo que es imposible hacer previsiones a largo plazo. En cuanto a las expectativas para los próximos días, no hay nada que haga pensar en una nevada importante. Los partes meteorológicos apuntan a que nevará de forma ligera las madrugadas del domingo al lunes y del lunes al martes, pero las acumulaciones no superarán los dos centímetros. Además, el martes y el miércoles se producirá una subida de temperaturas, con las mínimas entre dos y cuatro grados centígrados y lloviznas.

Así las cosas, los aficionados al esquí vivirán de nuevo una temporada de idas y venidas, una temporada "guadiana", algo que no gusta nada en las estaciones "porque no tener continuidad hace que la gente se retraiga", explica el director de Pajares. Aún así, las estaciones asturianas tienen seguidores fieles que seguro están esperando que nieve para volver a las pistas.

Suscríbete para seguir leyendo