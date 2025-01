El "Marco Polo" de El Navaliegu que fotografió la Ruta de la Seda: una pakistaní con su bebé en brazos, un festival de cetrería en Mongolia...

"Cuando te miran así y te dejan hacerles una foto, te están dando su alma". Arturo del Campo, fotógrafo y viajero, hace esta reflexión frente a la imagen de dos mujeres iraníes que miran fijamente al objetivo de su cámara en un parque de Isfahan. Es una de las 70 fotografías que forman parte de la exposición "Las Rutas de la Seda. Un recorrido por sus geografías y sus gentes", que se puede visitar hasta el 7 de febrero en la Casa de Cultura Escuelas Dorado, en Sama. Además, todo los viernes por la tarde habrá una proyección comentada de fotografías.

Una mujer pakistaní con su bebé. / Arturo del Campo

Arturo del Campo se recrea en explicar cada foto. Tiene más de 30.000 de este proyecto, el de la Ruta de la Seda, que comenzó hace diez años, y se acuerda de dónde tomó cada una de las imágenes. Como el vendedor de fruta en el Bazar Raja de Rawalpindi, a 15 kilómetros al sur de Islamabad, la capital de Pakistán. Arturo del Campo vio al vendedor a lo lejos, sentado en su puesto. "Me llamó la atención los colores de las paredes que tenía detrás, rojizos, verdes y amarillos terrosos, así que me acerqué para hacerle una foto. Inmediatamente el hombre me miró fijamente y cogió un racimo de uvas. Después me di cuenta que los colores de las uvas y de las paredes eran prácticamente iguales".

Un niño en una cita de cetrería en Mongolia. / Arturo del Campo

El espectador puede interpretar cada foto según sus vivencias, sus conocimientos de la zona, de la historia o simplemente con un criterio estético, pero para el autor siempre hay algo detrás, el momento en que se tomó esa fotografía. Las mujeres en Irán, el frutero en Pakistán o los jinetes de una de las competiciones del Festival del Águila Dorada, que se celebra el primer fin de semana de octubre en Bayan-Ölgii, el extremo más occidental de Mongolia. Los jinetes cabalgan a toda velocidad hacia quien se planta ante la foto y el espectador imagina al fotógrafo, a Arturo del Campo, en medio de la pista de la carrera ajustando el foco, apretando el disparador y corriendo para evitar ser arrollado por los guerreros.

El fotógrafo asturiano en uno de sus viajes. / LNE

Son 70 fotos las que se pueden ver en la exposición y son cientos de historias. La muestra tiene una disposición geográfica, de la zona más cercana a "casa", un viaje fotográfico de Turquía a Mongolia que a Arturo del Campo le ha llevado diez años de trabajo. Todo comenzó con una primera aventura en 2014 en Uzbekistán, y a partir de ahí ha habido decenas de viajes en todo el enorme espacio que recorrió la Ruta de la Seda. Las yurtas (viviendas de nómadas), la carretera del Pamir, tal vez la más complicada del mundo, las gentes. Todo para darse cuenta "de lo muchísimo que nos ha influido la Ruta de la Seda".

Fue la mayor red comercial del mundo y ahora es destino de viajeros como este langreano, que comenzó a hacer fotos a los 14 años, en sus primeras salidas de montaña con el grupo Texu. "Después empecé a hacer viajes para hacer escalada y poco a poco me fui interesando más por las gentes que por los picos", explica el fotógrafo. Así, se han sucedido viajes por todo el mundo. Viajes en busca de una mirada que te entregue el alma. Su exposición estará abierta hasta el 7 de febrero, y el viaje de Arturo del Campo se puede seguir a través de sus redes sociales, "barakaplanet", donde está esa intrahistoria, esa explicación del momento y el lugar en que fue tomada cada fotografía.

