Víctor Manuel hace retumbar en Morcín el "campanazu" del Afuega´l Pitu

La primera subasta profesional de los quesos ganadores del Certamen del Quesu Afuega’l Pitu de Morcín arrancó en cien euros. Siete reconocidos restaurantes de la región participaron en una puja que, por momentos, rivalizó en emoción con la del campanu. Al final, Emilio Rubio, de la Sidrería Montera Picona (Gijón) pagó 3.000 euros por el apetitoso bocado aportado por las cuatro queserías ganadoras: Tierra de Tineo (Atroncau blanco), Temia de Grao (Atroncau roxu), La Borbolla de Grao (Blancu de trapu) y Ca Sanchu de Grao (Roxu de trapu).

La Hermandad de la Probe, organizadora del evento, donará los 3.000 euros obtenidos en la subasta para ayudar a los damnificados por la dana de Valencia. El anuncio fue recibido con una cerrada ovación de la multitud que ayer se dio cita en La Foz para disfrutar del encuentro quesero. Se sumó al aplauso Víctor Manuel. El cantante mierense fue el pregonero del certamen. Su presencia contribuyó a que el ambiente festivo cuajase por completo para deleite de los muchos presentes que pudieron fotografiarse y charlar un rato con el artista, que por momentos pareció incluso disfrutar como un ratón entre quesos. "Cada día encuentro más gente enamorada de Asturias allá donde voy y muchos me dicen que buscan una casina para arreglarla y venirse", apuntó. El cantautor aspira a que quienes anhelan disfrutar de la región descifren todos sus encantos: "No somos una foto fija y me gustaría que la maravillosa naturaleza que nos rodea sea compatible con explotaciones agrarias productivas que arraiguen a la gente al territorio y atraiga nuevas poblaciones que desarrollen trabajos inventados ayer y por inventar mañana".

La puja. / D. M.

El certamen morciniego ha cogido nuevos bríos de la mano de los trece concejos que integran la Denominación de Origen Protegida (DOP) Afuega’l Pitu, presentes en la cita a través de sus alcaldes. Todos dejaron constancia de su voluntad de fomentar la colaboración y expandir la visibilidad del encuentro. Pero el primer objetivo es lograr que los quesos tradicionales asturianos tengan mayor difusión. Así lo defendió Isaura Souza tras ser distinguida como Quesera Mayor de Asturias: "Es importante promocionar nuestro producto, asentado en una red de empresas pequeñas ubicadas en el medio rural que no cuentan con recursos suficientes. Necesitamos más campañas de promoción, ya que la gente desconoce que somos la mayor mancha quesera de Europa", señaló la que fuera presidenta de los queseros artesanos de Asturias.

Uno de los puestos. / D. M.

Las hermanas Filomena y Mariluz Martínez recibieron emocionadas el "Afuega’l Pitu de Oro". Representan el espíritu de las mujeres rurales asturianas que, con esfuerzo y dedicación, han preservado y enriquecido la tradición quesera. Originarias de Ca Florento, en Cubia, ambas hermanas heredaron de su madre los secretos de esta industria y comenzaron a elaborar quesos en la cocina y el hórreo familiar. "De niña ya bajaba a la plaza a vender quesos, que siempre tuvieron mucha aceptación", destacó Filomena, cuyo legado se mantiene vivo a través de su hija Marta Fernández (Ca Sanchu), ganadora este año del premio al mejor queso en la modalidad roxu de trapu.

Otra novedad fue el I Concurso de Platos Elaborados con Queso Afuega’l Pitu, que ganó Tierra Astur- El Vasco. Y el artista moscón Hugo Fontela fue nombrado embajador oficial del certamen.

Suscríbete para seguir leyendo