Con el agua en los tobillos: una familia de Mieres denuncia que la avería de una alcantarilla les inunda la casa

La mierense Nerea Gil y su familia han visto como, de la noche a la mañana, su garaje se ha convertido en una especie de piscina. Su vivienda, ubicada en la localidad mierense de Sueros, se ha visto afectada por la avería en una alcantarilla que está en la vía pública y que en las dos últimas tormentas, "medianamente fuertes", se ha atascado, provocando inundaciones en su propiedad. La indignación de esta mujer llega cuando desde el Ayuntamiento de Mieres no le dan respuesta. "Me han dicho que contrate yo a un fontanero o que me busque la vida", apunta.

La joven explica que hasta finales de diciembre nunca les había pasado. "Llevo viviendo 30 años en esta casa y jamás había sucedido esto", dice. Sin embargo, tras una tormenta que cayó a finales de diciembre, la citada arqueta comenzó a echar agua, que basculó hacia su propiedad. "Se nos inundaron las cocheras y se nos estropearon varios enseres que teníamos allí", explica. "Fuimos al Ayuntamiento y nos dijeron que ya nos llamarían, pero pasó el tiempo y no sonó el teléfono en ningún momento", asegura Nerea Gil.

Así, el pasado fin de semana volvía a caer agua y la alcantarilla volvía a atascarse. "Otra vez volvió a salir agua y otra vez nos inundó la casa", apunta. Llamó al Ayuntamiento y los operarios que estaban de guardia desatascaron la arqueta a presión, lo que permitió que desaguara otra vez. Y de nuevo, más daños. Supone que lo destrozado por el agua, que va desde una nevera a puertas de madera sin estrenar, lo cubrirá su seguro. Pero el arreglo entiende que es cosa del Ayuntamiento, que según dice, "se lava las manos".

Esta mierense muestra su indignación después de ir a ver a los técnicos. "Estuvimos con el arquitecto y nos dijo que eso no era de ellos, pero es una alcantarilla en vía pública y de quien desde luego no es la responsabilidad, es nuestra", apunta Nerea Gil. "Nos dice que tenemos que saber nosotros de quién es eso, pero no es nuestra labor. Y además nos soltó que si vuelve a pasar, que busquemos un fontanero, que el Ayuntamiento no se hace cargo del desatasco, y si lo hace les tenemos que pagar", señala para finalizar asegurando que "lo único que pedimos es que hagan su trabajo y pongan solución al problema para que no vuelva a pasar".

