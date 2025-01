La crisis en IU de Langreo: el exalcalde Jesús Sánchez ataca el presupuesto y apoya a los ediles críticos

Calma tensa en el Ayuntamiento de Langreo tras la agitada resaca del Pleno del pasado viernes, que mostró la crisis existente en el seno de IU y en el gobierno local (con la mitad de los concejales disconformes con el acuerdo presupuestario alcanzado con el PSOE). Ayer, la dirección regional de IU evitó pronunciarse, alegando que se trata de un asunto que queda "en el ámbito municipal porque es algo que forma parte de su propia autonomía". Sí habló el exalcalde por IU Jesús Sánchez, que manifestó su rechazo al presupuesto y su apoyo al posicionamiento mostrado por los ediles críticos de la coalición de izquierdas.

Sánchez expresó, tanto en redes sociales como en declaraciones a este diario, su "preocupación" ante "la alarmante situación de las cuentas públicas" del Ayuntamiento, donde "el 52% de los ingresos se destina al pago de personal y solo 400.000 euros a inversiones. La institución no tiene capacidad de ahorro y no puede realizar inversiones, solo cubrir a duras penas los gastos ordinarios".

De mantenerse la tendencia, señaló Sánchez, la situación es "inviable" y "puede acabar en un plan de reestructuración duro y largo que va a afectar a los trabajadores y a los ciudadanos. El presupuesto de este año se ha salvado por la subida de la aportación del Estado. Si no, habría dado déficit".

El exalcalde abogó por un "consenso amplio entre todas las fuerzas para salir de esta situación y para tomar medidas que posiblemente no van a gustar pero que son imprescindibles". Y añadió: "Habría que mejorar la recaudación, evidentemente, y plantearse posiblemente alguna subida en servicios deficitarios. Y, después, empezar a mejorar los servicios, planteándose alguna posibilidad de contratar servicios externos. Que no tiene que ser obligatoriamente privatizar, sino complementar".

"Hay que estudiar posibilidades, lo que no se puede es mantener esta situación. Si el Estado, a petición de Europa, tiene que recortar gastos y congelar el fondo de cooperación municipal, Langreo daría déficit en el presupuesto", argumentó Sánchez, para agregar que "esto ya lo dijo la interventora, sería bueno que se leyese el informe de Intervención del último presupuesto, en el que se advierte de que la situación es límite".

Jesús Sánchez señaló que "creo que el PSOE, con este acuerdo, pretende blindar una estructura de funcionamiento municipal basada en el clientelismo y una renuncia a los cambios estructurales que necesita la institución. La izquierda no puede hacer políticas que vayan en contra de los trabajadores, pero lo que no puede ser es que vayan en contra de los intereses generales. Hay que compaginarlo. Que Langreo sea el concejo donde menos horas trabajan los trabajadores municipales probablemente sea un lujo que no nos podemos permitir".

También mostró su "solidaridad" con la edil de Hacienda, Paula Díaz, que mostró en el Pleno su disconformidad con el presupuesto, pese a votar a favor por "disciplina" (de partido). Para Sánchez, "Paula, que conoce la institución, hizo un discurso que es el apropiado. El Alcalde debe asumir el liderazgo que le corresponde y pelear para no perder a un valor como Paula".

