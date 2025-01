Denuncian deficiencias en el alumbrado público de Soto de Agues

El grupo municipal de IU Sobrescobio ha registrado una petición que se llevarán al próximo Pleno municipal para pedir que se "solucionen los problemas del alumbrado público" en la zona de Soto de Agues.

El portavoz municipal, José Guido, explicó que hay luminarias que no funcionan y, en algunas ocasiones, las que están operativas no se encienden a tiempo, con el "consecuente perjuicio para los vecinos de la zona". "Unas farolas no se encienden, otras veces se encienden tarde y, como norma, tiene que haber un vecino que vaya a dar a los automáticos".

Con el fin de "resolver estas anomalía", IU ha presentando en el registro municipal una petición en la que plantea que "se tomen las medidas necesarias para dar una solución definitiva al problema".