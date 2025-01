Hallan muerto en Valdecuna a un mierense que se había enclaustrado hace días en su casa

Los vecinos de Valdecuna, en Mieres, amanecieron este miércoles con una noticia que les ensombreció el día pese a que muchos de ellos temían que algo así acabara sucediendo. La Guardia Civil halló el cadáver de un conocido vecino del pueblo que llevaba tiempo prácticamente enclaustrado en su domicilio. «Apenas salía de casa y no se dejaba ayudar por nadie», explica los habitantes de las viviendas próximas.

Dos vehículos de la Guardia Civil, en los accesos a valdecuna, poco antes del levantamiento del cadáver. / David Montañés

B. J. apareció muerto en su casa. Tenía alrededor de 70 años. Nadie lo sabe con exactitud, ya que no tenía familia y, pese a residir en Valdecuna desde hace mucho tiempo, no era una persona muy sociable. Desde hacía tres o cuatro días nadie sabía nada de él. Fue el frutero ambulante que presta servicio en esta zona de Mieres quien dio la alarma. «Le había dejado la semana pasada una bolsa con un pedido a la puerta de casa y al regresar comprobó que no la había retirado, por lo que los vecinos llamamos a la Guardia Civil», explica un allegado.

Los agentes desplazados no encontraron respuesta cuando llamaron a la puerta. Finalmente forzaron una ventana y accedieron a la casa, de dos plantas y situada al inicio de la «cuestona» que da acceso al santuario de Los Mártires. El cadáver estaba en la planta superior. La Guardia Civil ha abierto una investigación. El levantamiento del cadáver se decretó a primera hora de la tarde de este miércoles y, a la espera de la autopsia, todo indica que se trata de una muerte natural.

Pero los vecinos están lejos de ver lo sucedido como un deceso normal: «Siempre fue una persona poco sociable, pero últimamente se negaba a salir de casa y cuando picábamos a la puerta para preguntarle si necesitaba algo nos contestaba desde dentro, sin abrir, rechazando nuestra asistencia. Al final se han cumplido nuestros temores», señalan las personas más próximas al fallecido.