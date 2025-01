Llueve sobre mojado en Rioturbio: vuelve la pesadilla de las goteras en el polideportivo

El polideportivo de Rioturbio albergó el pasado sábado la disputa de un partido de primera división autonómica cadete que enfrentaba al equipo local, el Baloncesto Villa de Mieres (BVM), y al Gijón Baloncesto. Al inicio del tercer cuarto el árbitro suspendió el partido tras sufrir una caída uno de los jugadores visitantes. El deportista pisó una humedad causada por una gotera y se fue al suelo. El partido ya se había interrumpido previamente debido a un problema que se arrastra desde hace tiempo y que no ha sido resuelto pese a que el Ayuntamiento invirtió el año pasado 250.000 euros para corregirlo. El Consistorio ya estudia técnicamente un nuevo proyecto que solvente definitivamente la anomalía.

Los problemas de condensación y goteras en el polideportivo de Rioturbio ya obligaron en campañas pasadas a suspender encuentros de baloncesto. Pero lo llamativo ahora es que la deficiencia no se haya corregido tras una inversión de 250.000 euros destinada principalmente a resolverla. El Ayuntamiento de Mieres destinó esta inversión a petición del BVM, arrendatario de la instalación municipal, ya que el uso de la pista era inviable durante buena parte del invierno. En el propio pliego de condiciones del proyecto ejecutado en 2024 se reconocía que "en determinadas circunstancias de temperatura y humedad se producen condensaciones en la pista de juego (solera de hormigón pulida y pintada con los antiguos colores del club) que la hacen impracticable". Y agregaban que "en numerosas ocasiones y en partidos oficiales de la liga regular de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias el equipo arbitral ha tenido que suspender encuentros".

El proyecto se abordó para "eliminar las humedades existentes actualmente en el perímetro del polideportivo de Rioturbio", para lo que se instaló un aislamiento sobre el existente y sobre él un nuevo suelo flotante, impermeable, antideslizante y amortiguador de los impactos que reciba, siendo además higiénico y desinfectante, así como emisor extenso de viento bajo de compuestos orgánicos volátiles.

Además, se instalaron unos ventiladores para generar corrientes de aire y evitar la condensación. El sistema no ha funcionado debido al pequeño tamaño de los aparatos y que no se habilitó una zona de entrada de aire. "Esta claro que hubo un mal planteamiento técnico", reconocen desde el ámbito municipal. No obstante, para el gobierno local lo prioritario ahora no es señalar culpables, "sino plantear soluciones". Ya se trabaja en un sistema de ventilación que solucione definitivamente las carencias del polideportivo.

La obra abordada en el polideportivo de Rioturbio conllevó la instalación de una pista de parqué, lo que he mejorado notablemente las condiciones para el desarrollo de la actividad. El BVM valora la calidad de la nueva superficie y el esfuerzo municipal por acondicionar el polideportivo, pero subrayan que el problema de humedades debe solventarse para que el equipamiento funcional.

Rehabilitación de Oñón

El Ayuntamiento de Mieres deberá realizar nuevas obras en Rioturbio justo cuando ya está próximo el inicio de la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón. La inversión total supera los 3,5 millones. Este proyecto será cofinanciado a través del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia de los fondos "Next Generation EU", en el apartado que corresponde al Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

