Dos semanas para volver a casa tras el incendio de Blimea

Los vecinos de las viviendas afectadas por el humo y el hollín del incendio del pasado miércoles en Blimea tendrán que esperar aún unos días para regresar a sus casas. A José González, propietario del primero derecha del número ocho de la calle Puerto del Pino, regresó ayer a casa para recuperar algo de ropa "y lavarla para ir saliendo del paso".

Cocina del primero derecha, completamente llena de hollín. | D. O.

El incendio se produjo en el bajo izquierda y afectó a todo el edificio, un total de seis viviendas que quedaron inundadas de humo y hollín. Todos los vecinos fueron desalojados y el Ayuntamiento se hizo cargo de los gastos de hotel de dos matrimonios, uno de ellos con una nieta.

Uno de esos matrimonios es del José González y su esposa. Tardarán días el volver a casa. El piso está completamente negro, cada rincón está cubierto de polvo. "Pero es más que polvo, no se quita al pasar el dedo y es aceitoso", explicaba González en la cocina de su casa. El perito de su seguro le ha dicho que no hay ningún problema, que se lo limpiarán todo y lo que esté dañado y sea irrecuperable, tal vez el sofá o algún que otro mueble, será sustituido. "Eso sí, me ha dicho que tendremos que esperar 15 o 20 días para poder volver en buenas condiciones", explica el vecino.

El incendio provocó finalmente un total de cinco heridos, tres de ellos atendidos en el Hospital Valle del Nalón y dos en el centro de salud de Blimea.

Al hospital fueron trasladados en un primer momento el inquilino de la casa en la que se originaron las llamas., el bajo izquierda. Presentaba quemaduras y problemas respiratorios a causa de la inhalación de humo. El hombre fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos donde pasó la noche. Su evolución fue favorable y ayer por la mañana le retiraron la sedación y la respiración asistida. Ya consciente, fue trasladado a planta y evolucionaba favorablemente.

La vecina del primero derecha también fue trasladada al Hospital Valle del Nalón y recibió el alta después de que se le realizasen todas las pruebas necesarias para garantizar que no había sufrido daños.

El vecino del bajo derecha, Manuel Vivo, que tras el incendio decía encontrarse bien y por tanto no fue trasladado a ningún centro sanitario, acabó pasando la noche en también en el Hospital Valle del Nalón, a donde se trasladó tras encontrarse mal a lo largo de la tarde. Tras ser atendido en el centro hospitalario también recibió el alta a lo largo del día de ayer.

Todo están ahora a la espera de los trámites para poder regresar a sus casas lo antes posible y recuperar su día a día.

