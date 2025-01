Los vecinos alegarán contra el parque de baterías de Valnalón

La instalación de un parque de baterías en Valnalón tiene a los vecinos de Langreo de cabeza. Este viernes, representantes de los colectivos de El Güesperón, Barrio Urquijo, Langreo Centro, Otero-Pando, de Vega y de La Pomar, de "Gerontovega" y de "Es por Langreo" mantuvieron un encuentro en el que acordaron presentar alegaciones contra el proyecto de la empresa Dalia Solar para montar un complejo de almacenamiento energético, algo que también piden que haga el Ayuntamiento.

Tras el encuentro, los portavoces explicaron que convocarán una asamblea abierta a todos los ciudadanos de Langreo con el objetivo de "tratar los pros y los contras de esta instalación invitando a expertos y representantes de la Administración". El movimiento vecinal acordó, de igual forma, mantener reuniones periódicas para valorar cómo se va desarrollando el problema y pactar acciones para llevar adelante en el caso de que fuera necesario.

También dejaron claro los vecinos que "no estamos en contra de los parques de baterías en sí mismos, pero entendemos que el lugar escogido, en terreno urbano, no es el idóneo, máxime cuando el Principado ha paralizado la instalación de la mayor parte de parques en zona rural y establece unos requisitos de distancia a las viviendas que no pide en zonas urbanas".

De esta forma, exigen "la paralización total de los parques de baterías hasta que no haya un reglamento aprobado y consolidado", y manifiestan su preocupación por "la falta de transparencia e información por parte del Ayuntamiento y la pasividad del Teniente Alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente".

Gobierno local

Tras producirse esta reunión, el Ayuntamiento de Langreo emitió un comunicado en el que señala que "ante la polémica y el interés suscitado en relación con la instalación de un parque de baterías en nuestro municipio, el Ayuntamiento de Langreo informa que este asunto será tratado en la próxima comisión de Urbanismo, Medio Ambiente, Empleo y Promoción Económica".

"El equipo de gobierno trasladará con transparencia la información relativa a la solicitud cursada a todos los grupos políticos y concejales no adscritos con representación en el Ayuntamiento para facilitar su análisis", finaliza el escrito municipal.

