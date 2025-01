El PP pide una línea de autobús directa a la piscina de Paxío en verano

Los vecinos de Mieres seguirán un verano más esperando por la ansiada piscina descubierta de Vega de Arriba. Mientras tanto, los remojones veraniegos al aire libre deberán seguir tomándose en Turón o Paxío, las dos instalaciones del concejo que cuentan con un vaso exterior. Por ello, el PP de Mieres ha pedido que se refuerce el servicio de autobús a esta última piscina de cara al estío, una propuesta que elevarán al próximo Pleno municipal.

El concejal del PP, Víctor Ferreira, señaló que "tras el fiasco de la licitación de la piscina descubierta en Vega de Arriba para su reapertura este verano, lo que ponemos encima de la mesa es una medida para paliar esta falta". "Nuestro concejo cuenta con dos piscinas descubiertas; una en Turón que cuenta con servicio regular de autobús, y otra en Paxío, que no dispone de autobús todos los días, y cuando lo hace es solo en horario de mañanas, lo que impide que alguien que suba a pasar el día de la piscina, tenga autobús de regreso por la tarde, ya que la distancia es de más de cinco kilómetros", explicó el portavoz popular.

En esa línea, Ferreira apuntó que "los habitantes del casco urbano no solamente se desplazan a la piscina de Turón, también lo hacen a Olloniego o Bueño, con una distancia más corta en tren que la que existe en autobús a Turón, y con más frecuencias de transporte". Por este motivo, los populares ven que "sería beneficioso que cualquier mierense que no tenga coche, o no quiera usarlo para poder disfrutar un día de piscina, tenga como alternativa las dos piscinas descubiertas de las que disponemos".

El PP especificó que su propuesta consiste en que el Gobierno local "estudie e impulse una conexión de autobús de Paxío a Mieres en horario en torno a las 19.00 horas, así como otra de Mieres-Paxío diaria, circunscritas estas frecuencias a la temporada estival, para que toda aquella persona que no disponga de vehículo particular o no quiera utilizarlo, pueda disfrutar de piscina descubierta en el concejo".

Víctor Ferreira explicó que van a registrar la moción de cara al Pleno del próximo jueves. "Esperamos que el Gobierno de Mieres apoye, porque además es un servicio que estamos seguros de que va a tener viajeros suficientes como para que esa línea especial en los meses de verano tenga sentido", indicó el edil, para agregar que "es la mejor forma de subsanar los sucesivos retrasos en la piscina descubierta de Vega de Arriba".