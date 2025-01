"Un poco caótico" y con escasa información para los viajeros: así está siendo el primer día del corte de Feve en el Nalón

No muchos viajeros y cierto "caos" organizativo. Así está siendo el primer día del plan alternativo de transporte por carretera para los servicios afectados por el corte temporal de la línea de la antigua Feve entre Gijón y la comarca del Nalón. El corte, iniciados este lunes y cuya duración estimada es de mes y medio, viene motivado por las pruebas de circulación de trenes que deben hacerse en el soterramiento de Langreo antes de su entrada en servicio. Los viajeros consultados por este diario manifestaron sus quejas por la escasa información en las paradas y en la web de Renfe. El transporte por carretera funciona en el ramo entre El Berrón y Pola de Laviana.

Lorena Laria es una de las viajeras que este lunes usó el transporte alternativo por carretera. "Soy de Carbayín y suelo coger el tren de forma habitual para ir a La Felguera o a Oviedo, por ocio principalmente. Trabajo en Colloto, pero para eso sí uso el coche porque uno no se puede fiar uno de los horarios. En ocasiones hay retrasos y con las heladas los trenes se cancelaban, así que desistí. Yo prefiero transporte público por el tema del aparcamiento y por el dinero que te ahorras, pero para ir a trabajar no puedo fiarme", explica.

Este lunes cogió el autobús alternativo para ir a La Felguera. "Fue un poco caótico. El conductor y el responsable de Renfe que iba con él no sabían dónde eran las paradas. Me sorprendió que fuéramos los viajeros los que les dijéramos por dónde había que ir. No es culpa del conductor ni mucho menos, pero creo que ha habido poca organización, en el corte anterior estaba mejor preparado".

Laria tomó el autobús a media mañana en La Felguera para regresar a Carbayín. En la parada provisional no había ningún tipo de indicación, solo se había colocado una hoja informativa en la propia estación. "Los horarios no estaban colgados en la web hasta hoy por la mañana y tuve que llamar el domingo por la noche para informarme. Además, no te validan el bono en el autobús, con lo que tendré que ir a hacerlo a la estación".

Sobre el corte, aseguró que "esperamos que de esta sea la definitiva y, sobre todo, en el plazo que dicen. Y que se arregle ese problema que hay cuando se hiela el cable de la catenaria. Los servicios semidirectos que dicen que van a poner, si es para mejorar el servicio, los veo bien, pero que sea añadir trenes semidirectos a lo que ya hay".

Otra de las usuarias fue Ahlam Martínez, que se desplazó desde Sotrondio a La Felguera. "No están bien indicadas las paradas. En Sotrondio hay una hoja muy pequeña, casi me subo en otro bus. Pero bueno, se lleva bien. Te acostumbras". Al igual que Lorena Laria, indicó que "espero que ya sea el último corte de la línea. Y cuando vuelvan a abrir el tramo, que lleguen pronto los trenes nuevos y que vengan en su horario".

Según informaba Renfe días atrás sobre el corte de la línea de la antigua Feve Gijón-Laviana, desde el lunes y "hasta el término de los trabajos programados por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y la reapertura de la circulación" está previsto realizar "más de 1.500 trayectos por carretera". "Para garantizar la movilidad de los viajeros" se programan 192 servicios de autobús cada semana, el mismo número que trenes suspendidos, que ofrecerán 10.500 plazas semanales a los usuarios de la ahora denominada línea C-5 .

Pruebas

Las pruebas que se llevarán a cabo en el túnel del soterramiento incluirán múltiples pasadas de los convoyes. Una vez terminadas las pruebas, Adif pedirá a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) el permiso para la entrada en servicio del tramo soterrado. Simultáneamente, a la ejecución de estas pruebas en La Felguera, se llevarán a cabo varios trabajos más en otros puntos de la línea, como la conclusión de los enlaces entre el tramo soterrado y la línea al aire libre; la conexión de la catenaria rígida del túnel con la catenaria flexible del exterior; nuevos trabajos en el entorno de las estaciones de El Entrego y Sotrondio y en Tuilla, la instalación de un nuevo dispositivo electrónico de seguridad.

Los trabajos del soterramiento de las vías de Feve en Langreo comenzaron a finales de 2009 con un presupuesto de 55 millones de euros con cargo a los fondos mineros y un plazo de ejecución de treinta meses. Sin embargo, se desembolsaron 83,3 millones de euros para la construcción del túnel y se han invertido en los últimos años 51 millones más. Las obras han sufrido problemas de todo tipo, tanto técnicos como administrativos, así como de financiación.