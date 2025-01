Langreo gasta en personal el 52 % de su presupuesto, el doble que Oviedo y un 25% más que Mieres

"Desde el punto de vista técnico considero que hay que hacer una mejor distribución de los efectivos existentes y permitir la movilidad de los mismos en la medida de sus posibilidades". Se dice con la más absoluta prudencia pero deja ver una situación preocupante. El informe de la intervención municipal sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Langreo para este año, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, refleja un capítulo I, el de gasto de personal, que lastra toda la economía municipal y pone al consistorio al borde de los números rojos.

El gasto de personal asciende a 18.013.438,79€ euros, lo que representa el 51,96 por ciento del total del presupuesto municipal, que es de 34.670.276, 49euros. Ya en el Pleno en el que el gobierno local de IU sacó adelante su propuesta de cuentas gracias al apoyo del PSOE, desde la oposición se advirtió de lo peligroso de que más de la mitad del dinero público de Langreo se destinase a las nóminas del personal.

Mieres, gobernado también por IU, destina a este capitulo el 39 por ciento de su presupuesto (lo que supone un 25% menos que Langreo). El concejo cabecera de la capital del Caudal tiene externalizados los servicios de Limpieza y de Parques y Jardines.

Oviedo, con el PP en el gobierno y gran de sus servicios privatizados, destina un 26 por ciento a personal, la mitad que Langreo. El presupuesto de la capital del Principado para 2015, aprobado también recientemente asciende a 270 millones de euros de los que 72 están destinados a pagar nóminas de personal. Los expertos explican que los ayuntamientos del tamaño de Langreo dedican a pagar a sus trabajadores entre el 30 y el 35 por ciento de su presupuesto. Superar más del 50 por ciento, como hace Langreo, "puede llevar a la quiebra del Ayuntamiento". En el informe de Intervención se refleja que los 18.013.438,79 euros de gasto en personal del Ayuntamiento de Langreo para este año incluyen un incremento en las retribuciones del personal del 2,5 por ciento, aunque esto está pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 o de un Real Decreto que fije las retribuciones de los funcionarios y personal laboral.

En el acuerdo presupuestario alcanzado por IU y PSOE e Langreo se incluye un "fondo de contingencia" de 900.000 euros. Esos ingresos están supeditados también a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y a las transferencias de capital.

En informe de la Intervención municipal da el visto bueno a las cuentas públicas del Ayuntamiento de Langreo para el año que acaba de comenzar pero lo hace con esa precisión sobre el personal en la que viene a decir que no se debe contratar a más empleados públicos sino reorganizar el servicio.

Esa es una de las claves de la guerra interna de IU en Langreo. La situación de los servicios operativos del Ayuntamiento de Langreo se ve en las calles. Nadie es ajeno a los problemas de limpieza, desbroce de caminos y mantenimiento. El equipo de gobierno, de IU, lo reconocía el pasado mes de julio y aceptaba una propuesta del PP para analizar el estado de la cuestión y buscar soluciones. "Coincido con el PP en que no podemos recaudar impuestos y no dar servicios, los servicios públicos deben ser de calidad". Son palabras de la concejala de Hacienda y Contratación, Paula Díaz (IU), que en el pleno extraordinario celebrado el 23 de julio reconoció que el Ayuntamiento "se vio obligado a acometer una modificación de crédito para realizar desbroces porque no teníamos gente".

El Ayuntamiento de Langreo tiene unos 400 trabajadores de los que alrededor de 160 están asignados a "servicios operativos". Fuentes conocedoras del funcionamiento interno aseguran que "hay muy mala organización, con mucha gente que se niega a cambiar de servicio. Todos quieren estar conduciendo un camión, en cementerios o en el servicio eléctrico, en sitios más agradables, con guardias para cobrar". Así, quedan sin personal departamentos como el de limpieza, uno de los servicios clave en cualquier administración local ya que es uno de los más visibles y demandados por los ciudadanos.

El grupo municipal de IU coincidía en que había que hacer ese estudio que analizase la plantilla de servicios operativos. La dirección local de IU y el PSOE cedieron a las presiones sindicales y finalmente no se encargó ese informe. Esa decisión agrandó la crisis interna en IU, el enfrentamiento que parte de los concejales de gobierno mantienen con la dirección local. Ese enfrentamiento llegó al punto de que Paula Díaz, concejala de Hacienda, no participó en la negociación de estos presupuestos con un capítulo uno, el de personal, tan gravoso para las cuentas municipales. La edil manifestó en el Pleno que no apoyaba ni avalaba esa propuesta de cuentas públicas.

