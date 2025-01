Vecinos recogieron ya 2.000 firmas contra el plan para La Chalana

Sigue la polémica en Laviana por el proyecto de recuperación ambiental de La Chalana, que prevé la eliminación del muro en esta zona. Tanto Confederación Hidrográfica como el gobierno local aseguran que se mejorará la seguridad contra las riadas. Sin embargo, la plataforma vecinal Uracan no lo ve así. De hecho, salen al paso de las declaraciones del gobierno local, que subrayaban que habían respaldado el proyecto.

Según los dirigentes de Uracan, se respaldó la iniciativa hasta que se conoció el contenido concreto del proyecto, momento en el que se desmarcaron. Ahora recogen firmas –van ya casi 2.000– en su contra. Califican el proyecto como "político" y exigen un encuentro con los vecinos para que se explique su contenido técnico. "No escuchan al pueblo que los votó", señalan desde la asociación.

También desde Foro Asturias se ha entrado en la cuestión, "tras ser metidos en la polémica por el gobierno local". Su concejal, Roberto Coto, subrayó que el proyecto "nunca se explicó, al menos a los miembros de esta Corporación". Afirmó que el Pleno en el que se votó, "al que no pude acudir porque me avisaron con siete minutos de antelación" el orden del día no incluía su visto bueno, si no "otras cuestiones" y si bien informó a otros grupos para poder impugnar el acta, finalmente no se hizo. "En realidad, este proyecto nunca se ha debatido", ni en el Pleno, ni tampoco en comisiones. Tampoco "se facilitó información, pese a pedirla durante meses", tal y como explica mostrando la documentación.