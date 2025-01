La Inteligencia Artificial llega a la sanidad asturiana: el hospital de Mieres, pionero en usarla para el análisis de radiografías

El Hospital Álvarez-Buylla de Mieres se ha puesto a la vanguardia en lo que a radiología se refiere dentro de la sanidad asturiana. El centro hospitalario mierense será el primero en usar dos sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que servirán para analizar radiografías de tórax y huesos para detectar posibles patologías. El diagnóstico final, en todo caso, lo hará un médico, pero la herramienta permitirá afinar en esas valoraciones, detectar posibles "hallazgos casuales" e incluso minimizar errores humanos. En principio, esta herramienta se usará en el servicio de Urgencias.

Estos programas de IA, "ChestView" para las radiografías de tórax y "BoneView" para las óseas, comenzaron a utilizarse este mismo miércoles. La doctora Mar Pérez-Peña, jefa del Servicio de Radiología del Álvarez-Buylla fue la encargada, junto con el jefe de Urgencias, Ignacio González Iglesias, y el gerente del Área Sanitaria VII, José Antonio Vecino, de explicar el funcionamiento de los nuevos programas. "Lo que hace esta herramienta de IA es discriminar una serie de patologías en la radiografía de tórax o en la de huesos", señaló la radióloga, que explicó que en el caso del pecho el programa detecta "el nódulo, la masa, la condensación alveolar, el derrame y el neumotórax", mientras que en la de huesos aporta diagnósticos de "fracturas, luxaciones, derrame o lesión ósea". "Son patologías que frecuentemente se ven en las radiografías de pacientes que vienen por Urgencias y lo que aporta el sistema de Inteligencia Artificial es un soporte al diagnóstico", apuntó Pérez-Peña, que agregó que "el programa no emite un informe radiológico, sino que ayuda para la interpretación de las radiografías". La doctora explicó que la IA supone una herramienta "muy útil en el contexto de servicios en el que hay una sobrecarga asistencial importante y hay que tomar decisiones en poco tiempo, como el caso de las Urgencias".

Esta aplicación en ningún caso llega para sustituir al ojo humano, pero sí contribuirá, explican los médicos, a ayudar a los diagnósticos. Por ejemplo, "en momentos de estrés o de cansancio, en guardias largas, la IA ayudará a que no se dejen de ver cosas, pero el factor humano es esencial". "Un paciente no es una imagen, sino que es un conjunto de signos, de síntomas, contextualizados en una historia clínica, y eso la IA no lo puede interpretar", afirma la doctora Pérez-Peña.

Por la izquierda, Mar Pérez Peña, Ignacio González Iglesias y José Antonio Vecino, ante una máquina de rayos portátil en el box de paradas del área de Urgencias del hospital de Mieres. / A. Velasco

El hospital de Mieres será una especie de banco de pruebas, pero el futuro pasa por el hecho de que el resto de la red sanitaria asturiana cuente con la herramienta. Además, en Mieres ya se está pensando en ampliar el uso de la Inteligencia Artificial y lo siguiente que podría llegar sería un programa para el análisis de imágenes para el diagnóstico de enfermedades dermatológicas.

Urgencias

El jefe de Urgencias del hospital mierense, Ignacio González Iglesias, estaba encantado con la incorporación de esta herramienta. "Ayudará al diagnóstico, es un sistema que el médico de Urgencias va a tener disponible las 24 horas del día y que le va a ayudar a interpretar las radiografías de tórax y óseas en tiempo real", explicó. La aplicación de esta nueva tecnología aportará un plus "en momentos de máxima presión asistencial", lo que permitirá que "probablemente se disminuyan los tiempos de espera de los pacientes", valoró González Iglesias.

Además, también juega a favor de la IA su precisión: "Puede ayudar a detectar lesiones que a lo mejor en ese momento el ojo del médico de Urgencias no ve porque son lesiones muy pequeñas, por la fatiga y el cansancio de las guardias...". El jefe de Urgencias también agregó que la IA tendrá una segunda consecuencia positiva: "Nos va a permitir reducir el número de errores diagnósticos o el número de reclamaciones por errores".

El hospital apenas llevaba unas horas con el sistema, por lo que no hay datos aún que midan la eficacia de la Inteligencia Artificial. "Ya se han diseñado una serie de indicadores que van a medir los tiempos de espera del paciente, tiempos de lectura por parte del médico de Urgencias y también diagnósticos o hallazgos que haga la inteligencia artificial que no detecte el médico de urgencias y viceversa", finalizó Ignacio González.

