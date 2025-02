Mieres pagará 200.000 de más por servicios tributarios, calcula el PSOE

El Ayuntamiento de Mieres pagará 200.000 euros más de lo necesario al ente público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias al no haber negociado una reformulación del convenio que le hubiera supuesto a las arcas municipales rebajar casi un 30% la factura que pagan ahora mismo por ese servicio. Así lo ha denunciado el PSOE de Mieres, que afea al gobierno local de IU que no haya concertado un nuevo marco de colaboración con la administración autonómica, como han sí han hecho otros municipios asturianos, como Gijón, donde prevén ahorrar hasta 1,2 millones de euros.

El concejal socialista Jorge Expósito afirma haber podido constatar que el gobierno de Mieres "no ha aprovechado la oportunidad de renegociar, como si han hecho otros municipios, un nuevo contrato con el ente tributario que gestiona a petición municipal el cobro, entre otros, de recibos como la viñeta y el IBI". Exposito calcula que el nuevo contrato habría supuesto un ahorro de 200.000 euros a las arcas municipales. "Mieres pagaría aproximadamente un 30% menos de lo que tiene que abonar este año". La cantidad a pagar son 700.000 euros. La propuesta que lanzó hace ya unos meses el Gobierno regional a los ayuntamientos para abaratar la gestión de los tributos municipales de los que se ocupa el Principado parte de que cada consistorio paga alrededor del 5 % al Gobierno central por la gestión de cada recibo, independientemente del importe. Eso sucede así, por ejemplo, con el IBI o la "viñeta" del coche, aunque hay ayuntamientos que los gestionan directamente. El Principado ofrece ahora un sistema en el que se establezca una cuota fija por recibo, en vez del porcentaje ya citado. Según explicó en septiembre el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, la propuesta pasa por cobrar dos euros por cada recibo que esté en periodo voluntario y cuatro por periodo ejecutivo, aunque puede haber cambios dependiendo del impuesto que sea. Según los cálculos del Gobierno, esta medida permitiría ahorrar a los ayuntamientos más de cuatro millones de euros en total por la delegación de la gestión tributaria. "Hablamos de rebajas próximas al 30 por ciento", indicó Peláez. Esta nueva fórmula ya está disponible para 2025. El PSOE de Mieres asegura "no entender" el motivo por el que el gobierno local de IU no se ha sumado al nuevo modelo.

Jorge Expósito sostiene que "estamos ante una mala gestión que supone derrochar un dinero que sale de los bolsillos de los mierenses y que podría haber sido destinado a la mejora de los servicios prestados a la ciudadanía, o a la creación de otros nuevos, como el propuesto por los socialistas para proporcionar a los mayores comidas saludable a domicilio, propuesta vetada por IU y el PP".

En relación con el presupuesto para 2025, los socialistas afirman que "el gobierno municipal de IU solo presenta una mera previsión de gasto corriente" y no entienden como "el sexto ayuntamiento del Principado destina solamente a inversiones Reales 55.000 euros, el 0,13% del presupuesto".

