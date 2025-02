Una discusión que acabó a cuchilladas: el asesino de Sama tenía antecedentes por violencia de género

Francisco F., de 72 años, mató a Karilenia, de 40, en plena calle. Lo hizo a la vista de varios testigos, propinándole varias cuchilladas junto al portal del inmueble de Sama en el que ambos residían. La mujer, madre de tres niños menores de edad, falleció sentada en un banco de la avenida Poeta Mánfer de la Llera, junto al río Nalón y al parque Dorado. En un intento desesperado de sobreponerse al terror, grito pidiendo auxilio, pero su verdugo no tuvo piedad.

Las dos jóvenes langreanas que presenciaron el espantoso crimen describen los aterradores segundos que precedieron al fatal desenlace: "Vimos a la chica salir del portal y nos gritó pidiendo que llamásemos a la policía", explican las testigos principales del caso a este diario: "Cuando nos intentamos interponer fue cuando vimos el cuchillo y ya no pudimos evitar que se abalanzará contra ella", lamentan. Su arrojo a la hora de intentar frenar al agresor mereció ayer infinidad de elogios, empezando por los del Presidente del Principado. "Son unas grandes valientes, destacó Adrián Barbón, que por la tarde participó en una concentración contra la violencia machista que reunió a centenares de personas frente al Ayuntamiento de Langreo.

Una discusión a voces que acabó a cuchilladas

El crimen, el primer asesinato machista del año en España, se produjo sobre las once de la noche del viernes. Tras pasar la noche detenido en la Comisaría de Policía Nacional, Francisco F. regresó al mediodía de ayer al lugar del crimen custodiado por agentes judiciales. En presencia de la fiscalía, los investigadores intentaron reconstruir lo sucedido la noche previa. Todo indica que mañana, lunes, pasará a disposición judicial.

El detenido, tras acuchillar a su pareja, intentó justificarse en plena calle: "Fue ella la que me intentó matar", replicó inicialmente a los vecinos que lo increpaban desde las ventanas, con insultos y recriminaciones. La mayoría aún desconocían el terrible alcance de lo sucedido y pensaban que se trataba de una agresión menos grave. "Bajé a la calle y vi a Karilenia en el banco. Estaba inconsciente y había sangre", apunta una vecina.

"Era una chica muy amable y cariñosa. Es terrible como ha acabado". En la comunidad la rabia apenas se puede contener: "No quiero volver a ver a ese asesino. Ojalá se pudra en la cárcel", apuntaba ayer una mujer dirigiéndose a varios conocidos con los que había hecho corrillo a pocos metros del lugar del crimen. Fuentes próximas a la investigación confirmaron que el presunto asesino tiene antecedentes por denuncias de violencia de género, con al menos un caso en 2015. En lo concerniente a la víctima, se solicitó proteger su intimidad, preservando la información sobre su situación personal.

La víctima se había trasladado a vivir con su asesino a finales del pasado verano. La Policía Nacional sostiene que existía "relación afectiva", aunque sin entrar a concretar si se puede hablar de pareja estable. Los vecinos sí les dan esa consideración. Apuntan, además, que no era la primera vez que Francisco F. entablaba una relación sentimental como una mujer más joven: "Las otras duraron poco y se marcharon, pero esta por desgracia se quedó. Ojalá se hubiera ido también", señalaba ayer conmovida Dorita Alonso. Esta vecina no podía quitarse de la cabeza a los tres hijos de la víctima, que tienen entre 7 y 15 años y que son fruto de otras relaciones sentimentales anteriores. Los pequeños no estaban el viernes en el domicilio. "Iban y venían. Creo que seguían matriculados en un colegio de Mieres, donde residían previamente". Un familiar, que los vecinos identifican como "muy cercano" a la fallecida, aunque sin poder concretar su relación, era el que normalmente se encargada de llevar y traer a los niños. Tras el asesinato fue visto en el lugar intentando acceder, muy afectado, al lugar en el que se encontraba el cadáver de Karelina. "Todos estamos consternados", apuntan Patricia García y María Jesús Iglesias, también conocidas de la fallecida. "Era muy agradable".

El crimen arrancó con una fuerte discusión en la vivienda en la que residía la pareja, ubicada en el segundo piso. "Era la casa de la suegra de él", señalan los vecinos, quienes apuntan que el detenido se quedó con la propiedad tras fallecer la madre de su exmujer, que por su parte murió en 2022 tras declararse un incendio en el piso en el que residía con Francisco Fernández, que también resultó herido. "La pareja discutía constantemente y las voces muchas veces eran tremendas", señalan los residentes más próximos. Por eso no extrañó demasiado el escándalo que se generó el viernes por la noche. "Lo que no podíamos imaginar es que cogiera un cuchillo y la persiguiera hasta la calle para matarla", subrayan los testigos".

Francisco F. es muy conocido en Langreo: "Fue barrenista en María Luisa, por lo que debe tener muy buena paga", señalan quienes habitualmente coincidían con él por los alrededores. "Siempre ha sido un personaje pintoresco". La indefinición le hacía justicia, hasta el viernes, cuando su comportamiento excedió por contempló cualquier definición de excentricidad: "Siempre iba con el mismo polo de manga corta. Da igual que fuera verano o invierno", señalan sus allegados. Tanto el día del incendio en el que falleció quien era por entonces su pareja, en octubre de 2022, como el viernes, iba así vestido. Polo de manga corta con rayas azules y vaqueros. También llamaba mucho la atención que normalmente paseara por la calle con un transistor enorme al hombro, "cantando y escuchando coplas". Quienes le conocen afirman que siempre ha sido un asiduo de los bares "con fama de mujeriego".

Francisco F. es muy conocido en Sama. Karilenia apenas había tenido tiempo para tomar contacto con Langreo. Una breve estancia que ha acabado de la manera más atroz. Sus vecinos lamentan no haber podido ayudar a salvarle la vida. El detenido, tras acuchillarla, permaneció un rato "dando vueltas por la calle", antes de subir al piso, donde lo encontró la Policía.

El Ayuntamiento de Langreo decretó ayer tres días de luto en el municipio.

