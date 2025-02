El asesino de Karilenia en Langreo, acorralado judicialmente por los testigos, guarda silencio: hoy, ante el juez

Francisco F. guarda silencio tras ser detenido la noche del pasado viernes por el asesinato de Karilenia, con la que mantenía una relación afectiva en Sama. Este langreano de 72 años se acogió ayer al derecho a no declarar tras ser requerido para prestar oficialmente declaración en la Comisaría de Policía Nacional. Lo más probable es que mantenga esta estrategia hoy ante el juez, ya que será puesto a disposición judicial a lo largo de la mañana. Todo apunta a que ingresará en prisión en cuanto abandone los juzgados. Las pruebas que lo señalan como autor del crimen son tan aplastantes que hasta el presidente del Principado, Adrián Barbón, rehuyó el pasada sábado, durante la concentración de protesta convocada por el Ayuntamiento, otorgarle la condición de "presunto" autor de los hechos, tildándolo directamente de asesino.

"Que todo apunte que Francisco F. sea culpable, no significa que no tenga margen para su defensa, ya que durante el juicio su abogado con toda seguridad presentará pruebas que pueda, al menos, servir de atenuantes", señalan los juristas consultados por este diario. La defensa la ejerce el abogado Iván Cortina, del despacho de Luis Tuero. El letrado confirmó a última hora de la tarde de ayer a este diario que el detenido había declinado declarar ante la Policía Nacional. Francisco F. se ampara así en la Ley Enjuiciamiento Criminal (art. 118 y art. 520) que contempla el derecho que tiene un acusado a no manifestar su versión de los hechos o a contestar sólo a las preguntas que considere.

En el entorno de la investigación se da por seguro que Francisco F, dormirá hoy ya en la penitenciaria de Villabona. Todo lo que sea que el juez no decrete la prisión provisional sería una sorpresa. Hay al menos dos testigos que lo vieron acuchillar mortalmente a Karilenia a pocos metros del portal de la vivienda en la que supuestamente residían como pareja desde hace unos meses. Se trata de las dos jóvenes que han recibido multitud de elogios por intentar enfrentarse al agresor. "Vimos a la chica salir del portal y nos gritó pidiendo que llamásemos a la policía", explicaron a este diario poco después de lo sucedido: "Cuando nos intentamos interponer fue cuando vimos el cuchillo y ya no pudimos evitar que se abalanzará contra ella", lamentan. "Son unas grandes valientes, destakcó, entre otros muchos, Adrián Barbón. El testimonio de estas mujeres será esencial en el procedimiento judicial. También lo será el de otros vecinos que vieron desde las ventanas de la calle Poeta Mánfer de la Llera el desenlace del ataque, que según afirman, comenzó con una discusión a gritos en la casa y acabó como Karilenia muerta en un banco de la calle tras intentar infructuosamente escapar de su asesino.

La víctima se había trasladado a vivir con su asesino a finales del pasado verano. La Policía Nacional sostiene que existía "relación afectiva", aunque sin entrar a concretar si se puede hablar de pareja estable. Los vecinos sí les dan esa consideración.