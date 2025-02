El abogado del asesino de Karilenia, que ya estuvo en la cárcel por abusos, pone en duda que sea violencia de género: "No está claro..."

El presunto asesino de Karilenia Charles ya está en la cárcel de Asturias. El juzgado de Instrucción número 2 de Langreo , decretó este lunes prisión provisional, comunicada y sin fianza, para Francisco F., de 74 años de edad, como el presunto responsable "del apuñalamiento mortal de su pareja", como subraya el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). "El hombre, que se ha acogido a su derecho a no declarar, no tenía denuncias previas por la víctima ni tampoco constan antecedentes por violencia sobre otras parejas", señaló el TSJA. "En principio las diligencias se han abierto por un delito de homicidio/asesinato que se irá concretando según avance la instrucción", indicaron las mismas fuentes.

La relación que mantenían Francisco F. y la fallecida, Karilenia Charles, de 40 años, será una de las líneas en las que se base la estrategia de la defensa, ejercida por Iván Cortina, del despacho de abogados de Luis Tuero. El letrado pone en duda que existiese una relación sentimental entre la fallecida y su agresor. Fuentes de la investigación aseguran que entre ambos había una relación afectiva. "Se está tratando como un caso de violencia de género, pero el componente de si existe o no violencia de género está bajo investigación", explicó el letrado, que mantiene que "no está aclarado el tipo de relación que tenían". En este punto, el marido de la fallecida, Antonio Hernando, apuntó en un principio que Karilenia, con la que estaba en trámites de divorcio, era "la cuidadora" de su agresor, aunque después matizó: "Me he enterado de que estaba con este hombre cuando la ha matado, no sé el afecto que había entre ellos". Desde un primer momento la investigación y las autoridades señalaron que el de Karilenia era el primer asesinato por violencia de género de 2025 en España.

También por estrategia de la defensa, Francisco F. se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, al igual que lo había hecho en la comisaría de la Policía Nacional de Langreo, donde permaneció detenido desde que el viernes por la noche apuñalase a la mujer. El auto de prisión hace referencia al riesgo de fuga y a que el acusado pueda alterar pruebas claves en la investigación. Su abogado también se ha opuesto a este punto, "porque es un señor de 74 años que no tiene una capacidad intelectiva normal y no tiene capacidad para alterar absolutamente nada".

Francisco F. llegó este lunes al juzgado de Langreo a las 11.50 de la mañana. El detenido viajaba en coche de la Policía Nacional escoltado por dos otros dos vehículos policiales. El vehículo entró por el portón trasero del nuevo palacio de justicia langreano y nadie pudo ver al detenido. Más de dos horas después, a las 14.1o minutos, su abogado corroboraba el auto de prisión comunicada y sin fianza.

Dentro de esa línea de defensa en la que tratará de demostrar que no se trata de un crimen de violencia de género, Iván Cortina pidió "un ejercicio de prudencia y discreción para evitar malas interpretaciones". "Se están dando por hecho cosas que están bajo investigación policial y hay que tener mesura", insistió.

Respecto al estado del detenido, su abogado aseguró que "se trata de una persona aturdida". Frente a la sensación de tranquilidad que presentaba Francisco F. el pasado sábado, cuando la Policía le trasladó al lugar de los hechos para reconstruir lo ocurrido, Cortina entiende que "aunque pueda parecer tranquilo, está aturdido por la situación, aún no es consciente de la gravedad de lo ocurrido".

Tras su comparecencia ante el juez instructor, el acusado fue trasladado a la prisión de Asturias. No era la primera vez que estaba privado de libertad. Francisco F. "estuvo en la cárcel durante muchos años hace mucho tiempo", explicó el letrado, que aclaró que "en la actualidad no tiene ninguna causa pendiente con la justicia". Fuentes cercanas al caso apuntaron que el hombre estuvo en la cárcel hace al menos treinta años condenado por un delito de abusos sexuales.

Ahora deberá responder por la muerte de una mujer de 40 años a la que la noche del viernes apuñaló en plena calle en Sama de Langreo. Lo hizo a la vista de varios testigos, propinándole varias cuchilladas junto al portal del inmueble de Sama en el que ambos residían. La mujer, madre de dos niños menores de edad, falleció cerca de un banco de la avenida Poeta Mánfer de la Llera, junto al río Nalón y al parque Dorado. En un intento desesperado de sobreponerse al terror, grito pidiendo auxilio, pero su verdugo no tuvo piedad.

