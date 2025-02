"Los niños no tienen que estar en un centro de acogida, sino con su padre", reclama el exmarido de la víctima

A Antonio Hernández le cuesta contener las lágrimas. Hace tiempo que Karilenia Charles González y él habían iniciado los trámites de divorcio, aunque aún no habían llegado a firmar los papeles. Es sevillano y la noche del viernes recibió una llamada en la que le decían que habían matado a su exmujer. Inmediatamente cogió el coche y se plantó en Langreo para, al menos, intentar solucionar la difícil situación de los hijos de la fallecida. El hombre aseguró que los niños, menores de edad "están destrozados". Hernández explicó que él es padre biológico de la niña y el otro hijo de Karilenia es de padre cubano, "pero lo traje yo de Cuba con registros ante notario, lo traje en acogida".

A las puertas del palacio de justicia de Langreo, el hombre aseguró que "lo que me duelen son mis hijos, que están en un centro de menores. Lo que quiero es arreglarlo todo para llevarme a los niños conmigo. Ayer estuve con ellos a las once de la mañana y están destrozados, igual que todo el mundo. La niña dice ‘mi mami, mi mami’ mirando para el cielo y tiene seis añitos". El exmarido de Karilenia expresó su malestar por la atención prestada. "Me siento desamparado por la ley. Pido atención en los juzgados cuando vienen las personas". Karilenia y Antonio tienen una hija de seis años en común. La mujer tiene otro hijo de 15 años al que Antonio trajo desde Cuba en acogida. Es lo que le impulsó a conducir desde las tres de la madrugada del sábado para llegar desde Sevilla a Asturias ya entrada la mañana. Pudo ver a sus hijos. Este lunes, mientras el acusado de matar a Karilenia, Francisco F. permanecía en el interior del palacio de justicia de Langreo, Antonio Hernández clamaba ayuda. "Solo quiero a los niños, los niños tienen que estar con su padre", repetía una y otra vez. El hombre estaba muy molesto con las administraciones. "Nadie me ayuda, nadie me apoya, solo me han dicho que me tengo que buscar un abogado y un procurador, pero yo he venido de Sevilla, no conozco a nadie, yo solo quiero estar con mis hijos, no entiendo que estén en un centro de acogida cuando esta aquí su padre".

Cuando llegó a Langreo desde Sevilla, Antonio Hernández asegura que estuvo declarando ante la Policía Nacional y que les facilitó "toda la información que tenía". Les habló de su exmujer con la que asegura que tenía "buena relación" una vez que habían decido separarse. También relataba todo el dinero que les enviaba a sus hijos. "Yo puedo atenderlos, siempre lo he hecho, les he cambiado los pañales, les he dado el biberón, les enviaba dinero, nunca me he desentendido de ellos y tengo un trabajo y un sueldo que me permite hacerme cargo de ellos".

Los dos niños eran su principal preocupación. El hombre no quiso entrar en la relación que su exmujer mantenía con su presunto asesino. En un primer momento aseguró que Karilenia no era más que "la cuidadora" de Francisco F., aunque poco después reconoció que no sabía de la existencia del agresor y que desconocía la relación que mantenían. Lo que sí sabe Antonio es que Karilenia mantenía una relación con otro hombre, padre de otro menor, que frecuentaba la casa en la que la víctima vivía con su agresor. Este hombre vive en Mieres y fue el encargado de dar la fatídica noticia a Antonio Hernández la noche del viernes.

La situación de los menores preocupa también al Principado. Desde el primer momento la administración regional les ha ofrecido apoyo psicológico, empezando por el momento de comunicarles la muerte de su madre. "Los psicólogos les atendieron muy bien y la Cruz Roja se preocupó por ellos", concedió Antonio Hernández que entre todas las críticas quiso agradecer la buena atención que recibieron los menores en un primer momento. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, subrayó que "desde el minuto cero se han coordinado las actuaciones necesarias para la superior protección de los niños, que están en las mejores manos". La responsable regional remarca que "ahora toca darles acogida y ejercer la potestad ligada a la protección de menores". El padre de la hija menor de Karilenia y padre de acogida del otro niño no lo ve así. Reconoce que era la madre quien tenía la guarda y custodia pero ahora él quiere hacerse cargo, y no solo él, "una hermana de ella que vive en Francia vendrá mañana para ver a los niños", aseguró.

Desde la consejería de Derechos Sociales y Bienestar se pusieron ayer mismo en contacto con Antonio Hernández para intentar aclarar la situación. Al tiempo, el hombre ha contratado los servicios de una abogada. Por el momento, ayer nadie había ejercido la acusación particular contra Francisco F. por el asesinato de Karilenia Charles.

Será la administración quien determine qué es lo mejor para los menores. Por el momento están bajo custodia del Principado y el padre ha podido estar con ellos. Él entiende que deben estar con la familia.

