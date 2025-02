Entre 10 años y la prisión permanente revisable: estas son las penas a las que se enfrenta el asesino de Karilenia

El juzgado de instrucción número 2 de Langreo, que de acuerdo con la Fiscalía dictó un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para Francisco F. por la muerte de Karilenia Charles González, ha abierto diligencias «por un delito de homicidio/asesinato que se irá concretando según avance la instrucción», según informó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). La diferencia entre uno y otro delito radica en demostrar la intencionalidad del mismo y la diferencia de penas es importante.

Si Francisco F. es condenado por homicidio afrontaría una condena de 10 a 15 años de prisión. Si se suma el agravante de violencia de género, la condena partiría –como mínimo– de los doce años y medio. En caso de que sea asesinato, posibilidad que ya deja abierta el TSJA, las penas van de 15 a 25 años y siendo violencia de género la pena partiría de los 20 años y podría llegar a ser de prisión permanente revisable, con lo que Francisco F., de 74 años de edad, no saldría de la cárcel a no ser por razones humanitarias, por enfermedad terminal, por ejemplo.

Para que la condena del asesino de Karilenia llegue a ese límite, a la prisión permanente revisable, la condena más grave que impone el sistema penal español, deberá quedar demostrado que Karilenia y Francisco F. mantenían o habían mantenido una relación de pareja. También habrá de demostrarse la reiteración de la violencia del hombre sobre la mujer o la alevosía o premeditación con la que Francisco F. preparó el asesinato de su víctima.

De ahí que la estrategia de la defensa pase en buena medida por demostrar que no existe el agravante de violencia de género porque entre el agresor y su víctima no había relación afectiva. Ante la revelación del alcalde de Langreo, Roberto García, de que la víctima y su asesino habían acudido recientemente al ayuntamiento para solicitar los papeles para casarse, la defensa del hombre asegura que «eso es lo que dice el Alcalde, pero hay testimonios que dicen lo contrario». El abogado defensor, Iván Cortina, del despacho de Luis Tuero, insiste en que «la relación que había entre ambos está sin aclarar». Lo que sí está claro es que su defendido acabó a puñaladas con la vida de la mujer. Lo hizo en plena calle y delante de testigos. Dos chicas trataron de interponerse entre la víctima y su agresor y otra pareja alertó a los servicios de emergencia y trató de reanimar a la mujer.

El exmarido de la víctima, Antonio Hernández, aseguró en un primer momento que no existía esa relación de pareja y que Karilenia era la cuidadora de su asesino. Más tarde aseguró desconocer el tipo de relación afectiva que había entre ambos. Hernández, padre de la hija menor de la víctima, se presentará como acusación particular en el juicio por el asesinato de su exmujer. En realidad el divorcio entre ambos no se llegó a formalizar porque no habían firmado los papeles.

Fuentes cercanas al caso han confirmado que Antonio Hernández ejercerá la acusación particular contra el asesino de Karilenia. El exmarido no ha querido confirmar este punto, ni ningún otro a este periódico. «Hasta ahora he estado ayudando gratis a los medios de comunicación y yo tengo que pagar un abogado, a mi nadie me ayuda, así que ahora si alguien quiere algo lo tendrá que pagar», zanjó. n

