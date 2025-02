Se busca a un pirómano en este pueblo asturiano tras arder en dos semanas una casa, una cuadra y un pajar: "Tenemos miedo"

La apacible tranquilidad que se respira en la localidad lenense de Palaciós ha sido arrasada por una inquietante ola de incendios. Hasta tres inmuebles han sido pasto del fuego en apenas dos semanas. Se trata de un pajar, una cuadra y una vieja vivienda, las dos últimas propiedad de una familia con fuerte arraigo en el pueblo. La Guardia Civil investiga lo sucedido, ya que todos los indicios apuntan a que se trata de fuegos provocados. "Tiene que ser un pirómano, un loco. No encontramos explicación", señalan los vecinos. Algunos reconocen "tener miedo". Inquietos y preocupados lo están todos.

El incendio más reciente se produjo a primera hora de la mañana de ayer, martes: "Me asomé a la ventana y vi mucho humo en medio del pueblo. Enseguida me di cuenta de que estaba ardiendo la casa de la abuela de Carlos", explica Gabino Fernández. Carlos Prieto es el actual dueño de esta edificación de piedra, que varias veces pensó en rehabilitar. Ayer no pudo reprimir las lágrimas. Con la casa se han ido muchos recuerdos, como los retratos de sus tías ya fallecidas. "No entiendo quién me ha podido hacer esto. Yo me llevo bien con todo el mundo". Su lamento es comprensible. El pasado 19 de enero, como volvió a pasar ayer, el ya citado Gabino Fernández le había llamado en plena noche para decirle que la cuadra en la que guardaba dos vacas estaba quemando.

"Estaban preñadas y una murió quemada", explica Prieto. "Por suerte, uno de los bomberos que intervino tenía ganado y supo soltar la segunda vaca, pero no tuvo tiempo para más". Varios vecinos fueron testigos. "La segunda vaca logro salvarse, aunque bastante chamuscada. La cuadra ardió entera", señalan. Los bomberos trasladaron a la familia su convencimiento de que el incendio había sido provocado. "No teníamos ni luz en la cuadra. Al parecer forzaron una puerta y prendieron fuego".

El suceso se interpretó como un hecho aislado hasta que poco después, el 25 de enero, los vecinos vieron arder un pajar en medio del pueblo, propiedad de otro propietario. Era también temprano, aún de noche. "Tuvimos suerte. Nos dio tiempo a sacar la hierba y con una manguera que tenemos para emergencias logramos sofocar rápido las llamas. Si hubiéramos tardado un poco más en reaccionar podía haber ardido medio pueblo", señalan los vecinos.

"Está claro que se trata de tres incendios provocados. No sabemos el motivo ni podemos imaginar quién es el responsable", indica Gabino Fernández. Lo que si tienen claro los vecinos es que alguien está poniendo en juego muchas vidas: "Lo de quemar una cuadra con animales dentro suena a cosas de después de la guerra. Por más vueltas que le damos, no podemos imaginar quién puede ser tan desaprensivo". Gabino Fernández cree que la tragedia sobrevuela Palaciós: "Ahora solo dormimos 27 personas en el pueblo. Si los incendios, en vez de a las ocho de la mañana, hubieran comenzado en plena madrugada, se podía haber armado una tremenda". Tanto la casa que ardió ayer como la cuadra que lo hizo el 19 de enero han quedado totalmente calcinadas. "Las llamas salían por el tejado y la segunda planta se vino abajo", señalan los testigos del incendio más reciente. Los bomberos tardaron más de dos horas en sofocar el fuego.

En Palaciós están convencidos de que no se trata de ninguna rencilla interna. Señalan que la familia de Carlos Prieto es muy apreciada en el pueblo. "No tienen enemigos. Son gente muy querida. Aquí nunca hemos tenidos problemas de convivencia", recalcan los habitantes de esta localidad ubicada en la zona baja de La Cobertoria, a unos dos kilómetros de Pola de Lena. Por su parte, Carlos Prieto y su esposa Mari tampoco encuentran explicación a lo que está sucediendo. "Nunca imaginas que te pueda pasar algo así", apuntan. Reconocen que tiene miedo. Poseen una casa familiar muy cerca de la que ha quedado calcinada. "La verdad es que ahora nos da miedo venir a dormir el pueblo". Otros vecinos reconocen que se ha extendió una sensación de inseguridad. "Se ha generado bastante alarma".

La Guardia Civil ha abierto una investigación para intentar identificar al pirómano. Todo el vecindario está colaborando. En Palaciós tienen confianza en que pueda haber avances, aunque reconocen que resolver el caso no será fácil. "Estamos muy agradecidos tanto a los bomberos como a la Guardia Civil. Han respondido siempre con rapidez y profesionalidad", subraya Carlos Prieto mientras mira compungido lo que queda de la casa de su abuela: "Se te congela el alma".

