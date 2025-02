Nueva dimisión en el gobierno de Langreo: ahora la concejala de Hacienda "por motivos personales y profesionales"

Paula Díaz, hasta esta misma mañana concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Langreo, ha presentado su dimisión en el registro municipal “por motivos personales y laborales”. La edil, integrada en el equipo de gobierno de IU que lidera el alcalde Roberto Marcos García. Es trabajadora de la consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, en manos de IU y con Ovidio Zapico como Consejero. Díaz, que no estaba liberada en el Ayuntamiento, ejercía como asesora del gabinete en la dirección general de la Agenda 2030, con Juan Ponte, exconcejal de Cultura de Mieres, al frente. Ahora, la ya exedil langreana pasa a formar parte del equipo de coordinación de todas las direcciones generales de la consejería. De ahí los “motivos profesionales” ya que su nueva encomienda le supondrá más trabajo y más tiempo.

Díaz ha confirmado su dimisión a LA NUEVA ESPAÑA alegando esos “motivos personales y profesionales” y explicando que “se cierra una etapa”. “Deseo mucha suerte al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Langreo y me pongo a su entera disposición por su necesitan mi colaboración en algún momento”.

La edil no quiso entrar a valorar su paso por el equipo de gobierno del consistorio langreano, con el que mantenía serias discrepancias, hasta el punto de que aun siendo concejala de Hacienda no fue la responsable de elaborar los últimos presupuestos municipales, que IU pactó con el PSOE sin ningún tipo de negociación con el resto de grupos con representación municipal (PP y Vox), ni con los concejales no adscritos. En el Pleno extraordinario para aprobar los presupuestos, Paula Díaz tomó la palabra de forma inesperada. “Yo negocié el remanente el pasado mes de julio y se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos (IU, PSOE, PP, Vox y no adscritos) ,y en este caso me hubiera gustado hacer lo mismo, hablar con todos los grupos porque creo en el diálogo político". No fue así y la concejala anunció que su voto sería de aprobación de los presupuestos, pero que lo hacía "por disciplina (de partido)". "Ni lo apoyo, ni lo avalo, ni lo entiendo", remachó, para a continuación asegurar que "si no lo digo no hubiese sido leal conmigo misma".

Esa afirmación sacó a luz la crisis interna no solo en el equipo de gobierno sino también el enfrentamiento de parte de ese equipo con la dirección local de IU.

Paula Díaz es la segunda concejala del equipo de gobierno de Langreo que presenta su dimisión por motivos personales, el pasado 21 de enero lo hacía el que hasta entonces era concejal de Deportes, Pablo Casal.