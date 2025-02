Barbón buscará un perfil “técnico y discreto” para su Oficina Económica

El presidente del Principado, Adrián Barbón, no tiene aún decidido quién estará al frente de la nueva Oficina Económica que quiere que entre en funcionamiento el próximo mes de abril. Lo que sí tiene claro es que busca “un perfil técnico” y “discreto”. Barbón explicó que desde el Principado se han fijado en organismos como la Oficina Económica de Moncloa, que dirige Manuel de la Rocha, “que es con la que más trabajo”. Ese perfil técnico debe tener conocimiento del futuro de los proyectos estratégicos de Asturias”. Además, señaló, “debe ser discreto porque el director de una Oficina Económica de la Presidencia no es un papel público al uso, ni mucho menos, es otra cosa.

Barbón hizo estas declaraciones acompañado del Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Langreo, y aprovechó también para defender la unidad de su gobierno de coalición con IU. “Un gobierno, como el caso de Asturias, de unidad progresista y reformista, esté sustentado en dos proyectos políticos diferentes y eso significa que, lógicamente, pueda haber posiciones diferentes”, concedió el Presidente para a renglón seguido añadir que “lo importante es buscar puntos de encuentro”. En este punto hizo referencia “al debate fiscal que tenemos abierto con el otro partido que sustenta la acción de Gobierno”. Eso pese a que desde la parte socialista del gobierno se hubiese negado la existencia de ese debate. El portavoz parlamentario de Convocatoria por Asturies-IU, Xabel Vegas, desveló hace unos días la existencia de un acuerdo entre su formación y el PSOE para presentar una proposición no de ley conjunta en el parlamento para "revisar la vía fiscal asturiana e introducir gravámenes nuevos a la riqueza". Vegas añadió que "esa vía fiscal no puede reducirse a deducciones", sino que se debe avanzar en "un gravamen a los grandes tenedores de viviendas" y también elevar el tributo a "grandes superficies". El propio Barbón negó inmediatamente ese pacto. También el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aseguró que no hay "ningún compromiso de crear nuevas figuras impositivas o elevar la fiscalidad en Asturias".

Enlazó entonces el presidente socialista con su crítica al PP. Ve lógico Barbón que en un gobierno sustentado por dos partidos políticos haya diferencias y se busquen puntos de encuentro. Lo que no ve tan claro es que “haya partidos que en una misma semana cambian tres veces de posición”. Lo dijo en referencia al decreto ómnibus que el PP rechazó en un principio para luego respaldarlo. “No puede ser que un día se vote en contra el decreto ómnibus que revalorizaba y en su vía incrementaba las pensiones a 270.000 asturianos, y el portavoz provisional del PP en Asturias (Álvaro Queipo) dijera y defendiera que estaba en contra del decreto, y a los dos días dijeran que iban a recoger firmas para pedir que se subieran las pensiones cuando habían votado en contra, para luego decir que iban a votar a favor del nuevo decreto porque convalidaba las pensiones”. “A mí eso sí que me parece grave. No me parece grave que dos proyectos políticos tengan visiones diferentes sobre un tema”, abundó el Presidente para quien “hay dos PP, claramente diferenciados, cada vez más. Lo vi en directo en la conferencia de presidentes”. En ese sentido, el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha animado a los dirigentes del PP “a decir en público lo que piensan realmente del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo”.

Nuevo Palacio de Justicia de Langreo

Félix Bolaños y Adrián Barbón, acompañados del consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez; la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, entre otras autoridades, participaron este jueves en la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Langreo. La sede judicial langreana lleva en funcionamiento desde noviembre, pero su inauguración oficial se retrasó a causa de la dana de Valencia. Durante el acto, Félix Bolaños señaló que a partir del próximo mes de septiembre habrá en toda España tribunales especializados “no solo de violencia machista, también de agresiones sexuales y delitos de trata”. El objetivo, es, dijo “que todos los jueces y magistrados de nuestro país que conozcan diferentes materias que tengan que ver con violencia contra la mujer, violencia machista, agresiones sexuales, trata y otros delitos, y lo traten con un nivel de especialización y de formación absolutamente cualificado y alto “.

Desde su entrada en funcionamiento, el nuevo juzgado de Langreo ya ha albergado 353 juicios y actuaciones procesales en sus distintas salas de vistas.

El nuevo juzgado, que ha supuesto una inversión de 7,5 millones de euros, y que acoge a una plantilla de 54 personas, ha permitido la unificación de las antiguas tres sedes judiciales del concejo en un solo edificio. Los primeros traslados a las nuevas dependencias se llevaron a cabo el 11 de noviembre.

El partido judicial de Langreo, con una extensión de 82,46 kilómetros cuadrados y una población próxima a los 40.000 habitantes, cuenta con tres juzgados de primera instancia e instrucción y uno de lo penal. También alberga la sección territorial de la Fiscalía.

El edificio tiene cuatro pisos y 3.362 metros cuadrados. En la planta baja se encuentran el control de acceso, el registro civil, la zona de calabozos y tres salas de vistas, de las que una se utiliza también como sala de bodas, por lo que dispone de acceso independiente desde la calle.

En el primer piso se ubican las oficinas de dos juzgados y los despachos de jueces, y letrados, así como espacios para la abogacía y procuradores.

En la segunda planta se distribuyen el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 y el juzgado de lo penal, ambos con competencia en materia de violencia sobre las mujeres. Por este motivo, este piso dispone de una sala de espera y sala de toma de declaración, dotada con sistema de grabación, para mujeres víctimas de violencia. En esta planta también se encuentra el despacho del médico forense y un espacio para videoconferencias.

La tercera planta se destina a las dependencias de la Fiscalía y dispone también de sala de vistas. En este piso se ha instalado una sala Gesell, una zona amable para las entrevistas a menores, acondicionada para evitar su exposición a múltiples interrogatorios. Se trata de una estructura dividida en dos habitaciones separadas por una pared con un cristal de grandes dimensiones, que hace posible ver lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés. En estas circunstancias, las víctimas prestan declaración con mayor comodidad, en un espacio más amable, y se evita su revictimización.

El inmueble está concebido como un edificio de consumo de energía casi nulo. Para ello, se ha creado un pozo de luz en un patio central que suministra iluminación natural. El patio está cubierto por un lucernario acristalado que en invierno aprovecha el efecto invernadero y minimiza el uso de calefacción. Además, cuenta con estores móviles para regular el confort térmico durante el verano. Asimismo, el palacio incorpora un aislamiento térmico muy potente, ventilación mecánica controlada con caudales reducidos, que rebaja el consumo, y una iluminación altamente eficiente, con lámparas tipo LED y mecanismos de control inteligente.