Camioneros y el PP denuncian las deficiencias y carencias del gran aparcamiento del Huerna

Supuso una inversión de casi cuatro millones de euros y se presentó como un proyecto que venía a solucionar la problemática que se daba para los transportistas pesados cuando en invierno y por la nieve veían como tanto la autopista del Huerna como el puerto de Pajares se cerraban a la circulación. Sin embargo, tras finalizarse las obras, el gran aparcamiento para camiones que se ubica en el Villallana (Lena), sigue careciendo de servicios. Así lo han denunciado tanto desde el PP de Asturias como los propios camioneros, que reclaman que se arreglen las deficiencias que presenta el estacionamiento.

El diputado regional del PP y portavoz de Transportes, Pedro de Rueda, exigió al Gobierno que se dote de "forma inmediata de los servicios básicos, se mejore la vía de acceso al aparcamiento de emergencia para camiones de Lena" y se construya "un acceso directo desde Pola de Lena". El parlamentario aseguró que el parking se encuentra ahora mismo en "precario", y anunció que el PP ha registrado ya en la Junta General del Principado una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de Barbón "que haga esta exigencia al Gobierno de Sánchez, ya que el Ejecutivo autonómico ha sido incapaz de hacerlo hasta ahora".

De Rueda estuvo acompañado en su visita a la zona de la parlamentaria regional Gloria García, el portavoz municipal, Fernando Secades, y más miembros de la junta local del PP de Lena. Denunció el diputado que la situación del aparcamiento de emergencia "ha generado un profundo malestar entre los transportistas y trabajadores afectados". "Las carencias del estacionamiento, destinado al almacenamiento de vehículos pesados en casos de emergencias climáticas o de otra índole, han sido denunciadas por la Unión Independiente de Transportes Autónomos (UITA)", subrayó.

Los populares, haciéndose eco de la denuncia de los profesionales del Transporte, han querido poner sobre la mesa varias carencias. Entre ellas, que el aparcamiento adolece "de los requisitos mínimos de seguridad" así como de los "mínimos servicios elementales" para los conductores. Servicios entre los que citaron "duchas, aseos o áreas de descanso". El portavoz del PP indicó que la situación se debe "improvisación y dejadez del Gobierno de Sánchez para con Asturias, y siempre con la complicidad de Barbón y Adriana Lastra".

Por todo ello, De Rueda señaló que "para urgir un cambio de situación, vamos a defender próximamente una iniciativa parlamentaria en la que también exigimos una apuesta decidida por el sector del transporte en Asturias". En el caso concreto del aparcamiento de Lena, "que se inicien las medidas económicas administrativas y jurídicas necesarias para que este aparcamiento pueda encontrarse dentro de alguno de los cuatro niveles de seguridad que ha establecido la comisión europea para camiones, y entre también dentro de los estándares de servicio europeo".

Delegada del Gobierno

Poco después de la comparecencia del diputado popular en el parking lenense, la que salió a defender la actuación del Ejecutivo central fue la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. La que fuera mano derecha de Pedro Sánchez señaló que "hasta el mes de noviembre, los transportistas que veían o que sufrían el cierre de la autopista por la nieve, tenían que aparcar en el arcén de la autopista y eso era sumamente peligroso para ellos. Lo que ha hecho el Gobierno de España es habilitar un parking que ha costado 4 millones de euros, precisamente como parking de emergencia de vialidad invernal".

Lastra subrayó que "desde el mes de noviembre que se puso en funcionamiento, se ha utilizado en 5 ocasiones", y abundó en que en total "se han embolsado un total de 100 camiones y la media de tiempo que han estado parados ha sido de dos horas". La Delegada del Gobierno señaló que el de Lena "es el parking de vialidad invernal mejor dotado de España", y aseguró que "tiene baños portátiles y además pueden ir a pie tranquilamente a una cafetería cercana".

Por último, señaló respecto a la petición de un nuevo acceso, que "lo que sí me gustaría aclararles al PP también es que los camiones que vienen de León, se quedarían embolsados en León y, en todo caso, si pasan la autopista del Huerna, no hace falta que vayan al parking de vialidad invernal porque siguen su ruta, es decir, no se enfrentan al cierre de la autopista". "Lo que le pido al PP es un poquito de rigor y que se estudien los temas", finalizó Lastra.

Nueva réplica

Tras la contestación de Lastra, los populares reiteraron su denuncia. "“Recomendamos a Adriana Lastra que recorra Asturias para saber de lo que habla. Los servicios del aparcamiento de Lena tienen bridas, por lo que están inutilizados; y a la cafetería a la que se puede ir está a cientos de metros y caminando por el arcén de una autopista... Nosotros sí estuvimos allí, y sí sabemos de lo que hablamos. Nos preguntamos si a Adriana Lastra le gustaría utilizar esos servicios y caminar cientos de metros por un arcén de autopista antes de tomar un café. Para Lastra, ¿es eso lo que se merecen los transportistas?”.

Suscríbete para seguir leyendo