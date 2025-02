La escuelina de Laviana suprime clases por falta de personal

Problemas de personal en la escuela de bebés "El Cascayu" de Pola de Laviana. Familias que llevan a sus pequeños al centro de educación infantil han señalado que esta semana "falta personal" y que por ese motivo habían enviado mensajes a los padres en los que se indicaba que no llevaran a los niños a la escuela, ya que no se podía garantizar una atención adecuada para los pequeños . "No es la primera vez que pasa", denuncian las familias, que subrayan que la "escuelina" es un servicio "muy necesario" para poder conciliar, y que se trata de un centro con 60 niños.