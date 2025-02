Rioturbio pide arreglar la luz del paseo tras un año a oscuras

Los vecinos de Rioturbio están hartos de que el Ayuntamiento de Mieres lleve más de un año sin arreglar la luz de la travesía que discurre paralela al polideportivo de la localidad. «La gente tiene que ir alumbrándose con la luz del móvil porque no hay manera de que nos arreglen la iluminación pública», apunta José Luis García, uno de los vecinos afectados. «Ya he hablado personalmente con el concejal de Obras y sabe de la situación, pero llevamos más de un año a oscuras y siguen sin hacer nada», denuncia este vecino. «Si no se arregla, tomaremos las medidas oportunas, no podemos seguir así», finalizó.