Tiros al aire y apuntando con un rifle a la cabeza: Condenado a 18 meses de cárcel por amenazar a una pareja en el pueblo lenense de La Cortina

Un vecino de la localidad lenense de La Cortina acaba de ser condenado a 18 meses de prisión y nueve meses de multa por dos delitos de amenazas y daños contra otros dos vecinos. En un principio se pedían hasta 7 años de cárcel para él. Los hechos ocurrieron en enero de 2023, y la jueza considera probado que el acusado disparó en varias ocasiones al aire y al suelo, además de proferir varias amenazas graves contra las víctimas.

La sentencia, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, narra que sobre las 18:00 horas del día 8 de enero de 2023, bajo el pretexto de que días antes las víctimas habían estado en su domicilio, el acusado, que contaba con antecedentes penales, se presentó en la vivienda de estos "portando una hogaza de pan además de un rifle, un hacha y un cuchillo, y le pidió al hombre que le abriera la puerta, le dejara entrar y le invitara a un café". La sentencia relata que "mientras caminaban bordeando la casa para dirigirse a la puerta principal, el acusado disparó un tiro al aire y le dijo a la víctima: 'mira lo que traigo, para que veas que no es de juguete', y a continuación, 'tira para adelante'".

Según se explica en los hechos probados, antes de entrar en la vivienda, el acusado, asistido en el juicio por el letrado Manuel Arturo Fernández Belinchón, depositó las armas en el exterior y entró llevando la hogaza de pan para dársela al matrimonio, permaneciendo en compañía de la pareja durante aproximadamente 2 horas tomando café y licor, en cuyo transcurso no cesó de dirigirse a ambos con expresiones tales como: "No me toquéis los cojones", "si me denunciáis os vais a cagar", "os voy a quemar la casa" o "no hay quien pueda conmigo".

La pareja, aprovechando que el ahora condenado fue al baño, se levantó y se fue hacia el exterior con el pretexto de atender a los animales. Sin embargo, el acusado salió de la vivienda con ellos y una vez en el exterior cogió el cuchillo y le dijo a la mujer: "Este es para ti", lanzando al aire el mismo. A continuación cogió el rifle y apuntó con él a la cabeza del hombre. En ese momento, la mujer agarró el cañón y se produjo un forcejó, en el que el acusado la amenazó con dispararle a la pierna y darle "una patada en la castaña". Cuando la mujer consiguió que el acusado bajase la escopeta, este disparó dos veces, una al suelo y otra al aire, tras lo que volvieron las amenazas verbales: "Os tenéis que ir de aquí, 12 horas, 12 balas", amedrentándoles al abandonar la casa con dispararles con una escopeta "con mira telescópica".

La sentencia explica que aproximadamente cuarto de hora más tarde, el condenado regresó a casa de las víctimas, accedió por la parte de atrás tras romper la valle exterior y rompiendo el cristal de la puerta principal de acceso a la vivienda y el cristal de la ventana contigua a la portilla de la casa. En ese momento, el marido llamó a la Guardia Civil, mientras escuchaba al acusado gritar "te vas a cagar, será lo último que hagas", "os vais a enterar", "voy a quemaros el coche" o "voy a reventaros la casa con dinamita".

Al pueblo de La Cortina se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, que procedieron a la detención del acusado. Ofreció resistencia, tuvo que ser "engrilletado" y mientras tanto "profería amenazas contra la fuerza actuante". A los pocos días, el Juzgado nº2 de Lena adoptaba una medida cautelar: la imposición al hoy condenado de una orden de alejamiento de 300 metros de las víctimas.

Por los hechos anteriormente descritos, la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo condenó al acusado a la pena de 18 meses de prisión por un delito de amenazas, así como a una orden de alejamiento de 300 metros de las víctimas durante los próximos tres años y medio. Además, por el delito de daños, la juez le impone al acusado una pena de 9 meses de multa a razón de 8 euros diarios (algo más de 2.100 euros de multa). La magistrada absuelve al acusado de los delitos de coacciones, lesiones y tenencia de armas. La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.