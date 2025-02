PP y PSOE critican la falta de inversión y políticas de empleo en el presupuesto

El concejo de Mieres ya tiene presupuestos para 2025. Se trata de unas cuentas por importe de casi 43 millones de euros que salieron adelante gracias a la mayoría absoluta de IU, pero sin el respaldo de la oposición. El PSOE y el PP votaron contra la propuesta del gobierno local, al entender por un lado que "no se ajusta a la realidad de Mieres" y también porque "falta inversión" en materia de empleo.

El portavoz municipal del PSOE, Jorge Expósito, explicó que "desgraciadamente creemos que son unas cuentas que se alejan mucho de lo que Mieres necesita para afrontar su futuro". El edil socialista aseguró que "hay partidas que evidentemente son muy necesarias, pero en general más que unos presupuestos, lo que se nos expone es una mera previsión de gasto corriente, carente por completo de inversión (de hecho las únicas inversiones recogidas son las que proceden del Gobierno del Principado de Asturias o del Gobierno de España) y de una visión a largo plazo que juzgamos muy necesaria para nuestro municipio".

"Estos presupuestos son la prueba definitiva de que se están haciendo las cosas mal, ya que IU no se cansa de repetir que las entidades locales están infrafinanciadas y que no hay suficientes recursos, y luego no firma el nuevo convenio con el Ente Tributario del Principado de Asturias", aseguró Expósito.

Por último, el portavoz del PSOE manifestó reparó en que "si IU defiende tanto la participación ciudadana, extraña que no haya tenido ni siquiera el detalle de consultar al movimiento vecinal sus necesidades o a la oposición su opinión sobre las cuentas".

El rechazo del PP estuvo motivado, sin embargo, por el empleo, y más concretamente, por las políticas para atraer empresas al concejo. Fernando Hernández, portavoz de los populares, indicó que "a pesar de un aumento en los ingresos, los problemas estructurales que nos afectan siguen sin abordarse: el desempleo, la falta de oportunidades económicas y la pérdida de población".

El concejal puso dos ejemplos. "Según el último censo, Mieres cuenta con unos 36.100 habitantes, una cifra que sigue disminuyendo año tras año. Los impuestos altos y la falta de facilidades para las empresas están ahuyentando a los inversores y emprendedores. Entre los años 2012 y 2024 se han perdido más de 200 empresas en nuestro municipio. A este paso, en 2030 seremos poco más de 30.000 habitantes", dijo el edil popular.

Además, en relación al aumento de ingresos, Hernández matizó que "en 2025, los ingresos totales del Ayuntamiento de Mieres aumentarán un 5,4%, que se puede considerar mucho o poco, pero que no dejan de ser 2.336.862 euros más que van a sacar del bolsillo de todos los mierenses". Sin embargo, criticó, "este aumento no se traduce en una mejora proporcional en los servicios públicos o en las inversiones que beneficien directamente a los ciudadanos".

La última crítica se centró en el capítulo de inversión, donde, "a excepción de lo que se carga al remanente, que es lo que se ha esquilmado a los ciudadanos en años anteriores, la cuantía es únicamente de 55.000 euros".

Hernández puso también sobre la mesa varias propuestas: una reducción de impuestos y tasas municipales, un plan de atracción de inversión, la aplicación de políticas activas de empleo, el apoyo a las familias y reducción de la despoblación, y la un plan de mejora de infraestructuras y servicios públicos.

Mientras, desde el equipo de gobierno de Mieres, el concejal de Hacienda, Álvaro González, señaló que las cuentas aprobadas "tienen como prioridad garantizar la calidad de vida y el funcionamiento de los servicios municipales". González agregó que el presupuesto para 2025 es "rigurosos y solvente" y fruto de "una gestión seria y responsable". "Tenemos más de 36.000 personas en el concejo, somos uno de los dos únicos ayuntamientos de Asturias con empresa municipal de transporte y de los pocos que tenemos residencia municipal para personas mayores", dijo el edil.

"Todos los servicios suponen una importante movilización de recursos económicos, pero es garantía de calidad de vida y para este gobierno resulta estratégico", apuntó González, que recordó los dos millones de euros en inversiones que incluyen unas cuentas "al servicio de la gente, para seguir mejorando el concejo y aprovechando todas las oportunidades que tenemos".

Suscríbete para seguir leyendo