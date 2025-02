"Fuera, fuera": protestas de los esquiadores por los retrasos en la apertura de Pajares, con el jefe de explotación en el punto de mira

Sábado, día soleado, buena (aunque escasa) nieve en pistas... Vamos, lo que viene siendo lo que todo esquiador pediría (con algo más de espesor) cada fin de semana de temporada. Sin embargo, este dibujo de la jornada perfecta para el esquí en Valgrande-Pajares se vio enturbiado en su inicio por el retraso, una vez más esta semana, de la apertura del complejo invernal, que tiene las 9 de la mañana con hora fijada para el arranque de remontes, y que más de un cuarto de hora más tarde, aún no había abierto. Los usuarios tienen claro de quién es la responsabilidad, y lejos de mirar hacia la dirección de la estación, apuntan directamente al jefe de explotación. Un puesto que ya fue puesto en entredicho esta misma semana por el Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado.

A las nueve de la mañana, decenas de esquiadores hacían cola ante la telecabina de Cuitu Negru para comenzar la jornada de esquí. Pero los tornos estaban cerrados y las cabinas no se movían del sitio. Comenzó entonces una protesta espontánea, con pitos y gritos de "fuera, fuera". El hartazgo entre los usuarios, especialmente entre los más habituales de la estación era evidente. Y el motivo, también lo tenían claro. Varios esquiadores señalaban que esta semana es "la tercera o la cuarta vez" que se abre tarde, en algunos casos con grandes retrasos. Un hecho que achacan directamente al jefe de explotación de la estación. "Es una persona enchufada, que hasta ahora había estado de baja, y desde su incorporación, Pajares no hace más que abrir tarde", señalaban a este diario. "Él solito se está cargando la imagen que tanto costó construir, muchos años de pelea y una potente inversión, para que ahora llegue esta persona a no hacer su trabajo", agregan.

El caso es que finalmente, la cabina se puso en marcha pasadas las 9.20 horas de la mañana, mientras que los remontes de la parte alta de la estación aún tardaron más en arrancar. "No se puede tolerar", apuntan los esquiadores y clubes de Pajares, que agregan que estos retrasos suponen perjuicios para muchas personas. "Los cursillos son de 50 minutos y son caros, y si por culpa de un trabajador se abre tarde, al final el que pierde es el usuario", señalan los esquiadores, que también piensan en aquellos que solo pueden subir unas horas: "Hay gente que saca el forfait de cuatro horas porque es el rato que tienen para subir a esquiar, y que luego se ven aquí sin poder hacerlo".

Cuestionado

Lo cierto es que el hartazgo con el jefe de explotación de Pajares viene de lejos. Comentan los esquiadores que el año pasado "casi hay un accidente porque es una persona no cualificada para el puesto, y a punto estuvo de descarrilar la telecabina". Un hecho que el grupo Parlamentario de Vox también manifestó esta misma semana en sede parlamentaria. Javier Jové, diputado del partido ultraderechista, señalaba que la Consejería de Cultura "ha puesto como jefe de explotación en Pajares a una persona que carece de los mínimos conocimientos". El diputado definió a esta persona como "un sindicalista enchufado que pasó por arte de magia de ser electricista en Perlora a responsable de seguridad y mantenimiento en Pajares". Además, denunció que la administración regional había ocultado un incidente "que estuvo a punto de hacer descarrilar una de las telecabinas", tal y como confirmaron los habituales de la estación.

Además, los esquiadores afirman que esta persona ha denunciado a varios compañeros por "usurpación de funciones", cuando estos operarios trataban de sacar adelante la estación "ante la inoperancia" del citado trabajador.

La realidad es que pese a tener por fin nieve, el fuego laboral en Pajares no se apaga. Y los usuarios, principales valedores de la estación, están empezando a hartarse. Al menos, el consuelo que les queda es que pese a la tardía apertura, el tiempo sí les echó una mano para hacer de esta jornada de sábado un gran día de esquí.

