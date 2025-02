El gobierno de Mieres replica que la oposición "votó en contra de dos millones de inversión"

"La oposición confunde realidad y deseo. Las competencias de los Ayuntamientos son las que son, sus propuestas son brindis al sol. El Ayuntamiento no puede resolver el problema del paro ni la crisis demográfica, no se pueden crear falsas expectativas". Así de tajante respondía el concejal de Hacienda y responsable del área de Promoción Económica, Álvaro González a las denuncias de PP y PSOE, que un día antes votaban en contra del Presupuesto municipal para 2025 en Mieres. El edil lamentó la "falta de rigor y solvencia de los grupos de la oposición" a la hora de analizar unas cuentas que IU sacó adelante gracias a su mayoría absoluta. "El presupuesto contempla un millón de euros para el Plan de Carreteras, casi 300.000 euros para mejorar los equipamientos municipales o 250.000 para actuaciones en los colegios. El Ayuntamiento hace el máximo esfuerzo inversor con los recursos disponibles, lo que no podemos es multiplicar los panes y los peces", apuntó el edil, que recordó que PP y PSOE "han votado en contra de todas estas inversiones, que suman casi dos millones de euros". "Han perdido una oportunidad para arrimar el hombro y mejorar el concejo. Por desgracia, siguen empeñados en poner palos a las ruedas", agregó González.

El concejal de Hacienda sacó las uñas contra la oposición, tanto a diestra como a siniestra. Empezó por los populares: "En el caso del PP son la oposición de la contradicción permanente y la demagogia: quieren bajar impuestos y gastar más. No son creíbles", lamentó González. Luego se centró en los socialistas. "El PSOE parece haber encontrado su piedra filosofal con el convenio del Ente Tributario pero olvidan que fue el gobierno de Mieres quien reclamó negociar con la Consejería de Hacienda este convenio. Y fuimos los primeros en hacerlo junto con el Ayuntamiento de Gijón. Fue en la legislatura pasada", dijo, para agregar que "lo hemos vuelto a pedir al Consejero de Hacienda porque queremos negociar un nuevo acuerdo, y lo estamos haciendo con rigor y solvencia, para que el acuerdo sea el mejor posible para Mieres", afirmó el concejal, que incidió no obstante en que "las cifras del PSOE local no se tienen en pie. Deberían repasar los datos".

