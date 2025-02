Plan para mejorar tres de los campos de fútbol de Langreo: Ganzábal, Tuilla y Lada

El Ayuntamiento de Langreo ha adjudicado por 345.000 euros dos actuaciones para renovar y potenciar su red de equipamientos deportivos. La mayor parte de ese desembolso (230.000 euros) irá destinado a reparaciones en los campos de fútbol de Lada y Tuilla, donde se harán labores de sustitución del césped. El resto se dedicará a la renovación y rehabilitación de las torretas del estadio de Ganzábal, que actualmente se encuentran muy deterioradas.

Una de las torres de iluminación que se restaurarán en Ganzábal. / L. M. D.

Estas torretas de iluminación presentan un notable estado de oxidación y lo mismo sucede con el arco. La idea es actuar antes de que ese deterioro vaya a más. También se sustituirán los focos actuales por otros de tipo ‘led’, con el objetivo de lograr un ahorro en el gasto energético del estadio. La empresa adjudicataria de esta actuación es la firma manchega Hierros Bueno, que presentó una oferta económica de 101.727 euros, sobre un presupuesto de licitación de 129.569.

Según el anuncio de adjudicación de este primer proyecto de mejora, el objeto del contrato es "la realización de obras de rehabilitación de dos de las torretas de iluminación, así como el arco estructural de la grada este del campo de fútbol municipal Nuevo Ganzábal. Las obras consistirán en la rehabilitación de los paramentos verticales de tanto del arco estructural como de las torres principales de iluminación. El resto de los paramentos horizontales de la grada, están compuestos de chapa galvanizada y lacada, que no admite el pintado con pinturas convencionales, siendo aconsejable su limpieza con el fin de que las placas no pierdan las propiedades con las que fueron concebidas (acústicas, de comportamiento frente al vapor de agua, de aislamiento, de comportamiento frente al fuego, etc)". Se presentaron dos empresas al concurso. El plazo de ejecución es de tres meses.

Las mejoras en los campos de fútbol de Lada y Tuilla, divididas en dos lotes, fueron a parar a la misma adjudicataria, la empresa gallega Ouri Entretenimientos, que en ambos casos presentó la mejor oferta frente a las otras dos firmas candidatas.

En el caso del campo de Tuilla, al oferta económica fue de 113.013 euros (el presupuesto base de licitación era de 151.775 euros) y en el campo de Lada la oferta fue de 130.013 euros, para un presupuesto de 175.712. El plazo de ejecución es de dos meses.

"El objeto del contrato es el suministro e instalación de una nueva superficie de césped artificial de última generación" como consecuencia "de un notable desgaste derivado de un muy intensivo uso y del propio paso del tiempo, lo que aconseja su renovación para actualizarlo", señala el anuncio de adjudicación.

