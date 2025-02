De Gijón a la Luna (pasando por Langreo): el viaje por el espacio a través de las maquetas de Aníbal Vega

El gijonés Aníbal Vega, que ahora tiene 60 años, celebraba su quinto cumpleaños en 1969 cuando vio a Neil Armstrong darse un paseo por la Luna. Aquella imagen le impresionó. La pasión por el espacio se fue afianzando y nunca ha dejado de alimentarla: devoraba literatura y películas de ciencia ficción, recabó información e imágenes sobre las misiones espaciales e incluso viajó a congresos en los que conoció a reputados astronautas como el norteamericano Michael Clifford, que voló en tres misiones de transbordadores de la NASA, o el ruso Oleg Atkov, que pasó 237 días en el espacio a bordo de la estación Salyut-7.

Vega muestra la maqueta de un satélite a los estudiantes. | M. Á. G.

Quizá fruto de la intriga que le supuso ver a Armstrong enfundado en su traje espacial, caminando por aquel manto de tierra y roca gris, siendo todavía un niño, Vega decidió desmontar el televisor de sus padres para comprobar que no había ningún truco. "Abrí la tele a ver si estaba Mariano Medida (el primer "hombre del tiempo"), pero solo había luces y cables por todas partes", relata con humor.

No encontró a Mariano Medina, ni al "Apolo XI", pero sí halló otra gran pasión: la electrónica. Se dedicó profesionalmente a ello, como trabajador de mantenimiento de electrónica industrial.

La tercera afición estaba por llegar y dio sentido a todo. "La impresión 3D fue para mí una revolución porque me dio la oportunidad de unir todo lo que me gustaba y dedicarme a hacer maquetas a escala de satélites y cohetes". Pudo "debutar" en la Feria de la Energía de Langreo de 2016 con sus primeras creaciones, entre ellas una réplica del Intasat (el primer satélite español, lanzado en 1974). "Pensé que me iban a echar a patadas, pero gustaron mucho".

La colección de Vega fue creciendo y en la exposición que puede verse hasta el día 21 en la sede de Festejos "San Pedro", en La Felguera, hay un centenar de piezas, algunas preparadas incluso para volar. Alumnos de 6º de Primaria del colegio Turiellos, como Nico García, la visitaron ayer. "Está muy chula. Me llaman la atención los cohetes y los asteroides". Opina lo mismo Illán López, al que de mayor le gustaría "ser astrónomo".

En la muestra hay réplicas del cohete de Elon Musk y del SLS, que la NASA utilizará para volver a pisar la Luna, en 2028. Sin duda, Aníbal Vega estará pegado a su televisor para no perderse detalle.

